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A quelle heure commence le jeu ?

Ligue des Champions - Journée 3 29 oct. 2026 - 16:00 Koege Stadion

Le match HB Køge contre le FC Barcelona Féminin est diffusé en direct sur Disney+. Les options de streaming et les informations de diffusion sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder HB Koege contre Barcelona avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

HB Koege vs Barcelona : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 3 29 oct. 2026 - 16:00 Koege Stadion

Le match d'aujourd'hui entre HB Koege et Barcelona débutera à 29 oct. 2026, 21:00.

Du côté de HB Køge, aucun entraîneur n'a été confirmé et aucune information concernant les blessures ou les suspensions n'a été communiquée avant ce match. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi dès que les informations seront disponibles.

Le FC Barcelona Féminin est dirigé par Pere Romeu. Aucune composition probable, aucune blessure ni suspension n'a été confirmée pour les visiteuses à ce stade. Des informations supplémentaires sur l'effectif sont attendues dans les heures précédant la rencontre.

HB Køge abordent ce match avec un bilan de trois victoires, deux nuls et aucune défaite lors de leurs cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Leur dernière rencontre s'est soldée par une victoire 2-3 contre Kolding IF en A-Liga le 24 octobre. Leur meilleure performance de cette séquence reste le 5-1 infligé à Servette en Ligue des Champions. Sur ces cinq matchs, les Danoises ont inscrit 14 buts et en ont concédé six, bien que les deux nuls consécutifs contre Broendby IF et le FC Nordsjaelland révèlent une certaine irrégularité.

Le FC Barcelona Féminin présente quatre victoires et une seule défaite sur leurs cinq derniers matchs. Elles ont dominé Granada Femenino 3-0 lors de leur dernier match en Liga F le 24 octobre, et ont écrasé le Real Madrid Féminin 7-0 plus tôt dans le mois. Leur unique revers est une défaite 2-1 contre la Real Sociedad. En Ligue des Champions, elles ont signé un 6-0 contre la Roma. Au total sur cette période, Barcelone a marqué 18 buts et n'en a concédé que trois.

Les deux clubs se sont déjà affrontés à deux reprises en Ligue des Champions, et le FC Barcelona Féminin a remporté les deux rencontres sans encaisser le moindre but. La dernière confrontation remonte au 15 décembre 2021, lorsque Barcelone avait écrasé HB Køge 5-0 à domicile. Les Catalanes ont inscrit sept buts au total sur l'ensemble de ces deux matchs, ce qui illustre clairement la domination historique du club espagnol dans cette série.

Dans le classement de la Ligue des Champions féminine, le FC Barcelona Féminin occupe la deuxième place, ce qui confirme leur statut de prétendantes sérieuses au titre. HB Køge, huitièmes, ont besoin de points pour se maintenir dans la course à la qualification et éviter de décrocher dans la seconde partie du tableau.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.