France beIN SPORTS 1

Guingamp vs Saint-Étienne : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 11 31 oct. 2026 - 15:00 Municipal du Roudourou

Le match d'aujourd'hui entre Guingamp et Saint-Étienne débutera à 31 oct. 2026, 20:00.

Sur quelle chaîne passe le match aujourd'hui ?

Guingamp - Saint-Étienne sera diffusé en direct à la télévision et en streaming.

Comment regarder la diffusion française depuis l'étranger ?

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour découvrir comment utiliser un VPN.

Avant-match

Du côté de Guingamp, l'entraîneur Sylvain Ripoll n'a communiqué aucune information sur sa composition probable, et aucun joueur n'est officiellement signalé blessé ou suspendu à ce stade. Des précisions seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Saint-Étienne, Ian Cathro est également dans l'attente, aucun onze probable ni absence confirmée n'ayant été annoncés. La liste des joueurs disponibles sera mise à jour dès que les informations officielles seront disponibles.

Guingamp affiche un bilan de deux victoires et trois défaites sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Les Bretons ont décroché leur dernière victoire en Ligue 2 face à Clermont Foot sur le score de 2-0, mais ils avaient auparavant concédé des revers contre Pau (2-1) et Nancy (1-0). Sur l'ensemble de ces cinq matches, Guingamp a inscrit six buts et en a encaissé sept, ce qui traduit une certaine fragilité défensive.

Saint-Étienne présente un visage radicalement différent avec quatre victoires et un nul lors de ses cinq dernières rencontres. Les Verts restent sur un succès à l'extérieur contre Nantes (1-0) en Ligue 2, et ils avaient auparavant battu Red Star (1-0) et Rodez (2-0) consécutivement. Avec neuf buts marqués et seulement deux encaissés sur cette période, Saint-Étienne affiche une efficacité et une solidité qui en font la référence du championnat.

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte au 14 février 2026 en Ligue 2, et Saint-Étienne s'était imposé 2-1 à Guingamp. Sur les cinq dernières rencontres entre eux, les Verts comptent deux victoires contre deux pour Guingamp, avec un match nul. Les deux équipes ont combiné dix-neuf buts sur ces cinq rencontres, ce qui témoigne du caractère ouvert de leurs duels.

En Ligue 2, Saint-Étienne occupe la première place du classement tandis que Guingamp pointe à la onzième position, ce qui confère à ce match une saveur particulière entre le leader et une équipe de milieu de tableau.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.