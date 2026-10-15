Guingamp vs Pau : tout sur le match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Guingamp vs Pau : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 9 16 oct. 2026 - 14:00 Municipal du Roudourou

Le match d'aujourd'hui entre Guingamp et Pau débutera à 16 oct. 2026, 20:00.

La diffusion en direct

Le match entre Guingamp et Pau est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options de visionnage disponibles sont listées ci-dessous.

Comment voir le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Aperçu du match

Du côté de Guingamp, Sylvain Ripoll n'a communiqué aucune composition probable pour ce match. Aucune blessure ni suspension n'est recensée dans les données disponibles pour le moment. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Pau, l'entraîneur Thierry Debes n'a pas non plus dévoilé son onze de départ. Aucun forfait ni suspension n'est signalé à ce stade. La composition définitive sera précisée dès que les informations seront disponibles.

Sur leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, Guingamp affiche un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites. Les Bretons ont inscrit huit buts et en ont concédé huit sur cette période. Leur dernière sortie en Ligue 2 s'est soldée par une défaite 1-0 contre Nancy, après une victoire 2-1 face à Annecy lors de la journée précédente.

Pau présente de son côté un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur les cinq dernières rencontres. Les Palois ont marqué neuf buts et en ont encaissé six. Leur dernier match en Ligue 2 s'est conclu par une victoire 3-2 contre Laval, et ils avaient également dominé Dunkerque 2-0 lors d'une sortie précédente.

La confrontation la plus récente entre les deux clubs a eu lieu en avril 2026, avec une victoire de Pau à domicile sur le score de 2-1. Sur les cinq derniers duels en Ligue 2, Pau compte deux victoires, contre une pour Guingamp, avec deux matchs nuls. Les deux équipes ont montré leur capacité à se battre jusqu'au bout, comme en témoigne le nul 2-2 enregistré lors de leur précédente rencontre au Roudourou en novembre 2025.

Au classement de Ligue 2, Guingamp occupe la 11e place tandis que Pau pointe à la 8e position. Pau devance donc son adversaire du soir et aborde ce déplacement avec l'avantage psychologique d'une meilleure place au classement.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur ? Ça marche, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.