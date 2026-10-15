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Guingamp vs Pau : tout sur le match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Guingamp vs Pau
Guingamp
Pau
Ligue 2

Comment regarder le match de Ligue 2 entre Guingamp et Pau en direct ? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Guingamp vs Pau : heure du coup d'envoi

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Ligue 2 - Journée 9
Municipal du Roudourou

Le match d'aujourd'hui entre Guingamp et Pau débutera à 16 oct. 2026, 20:00.

La diffusion en direct

Le match entre Guingamp et Pau est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options de visionnage disponibles sont listées ci-dessous.

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Comment voir le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour découvrir comment utiliser un VPN.

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Aperçu du match

Guingamp vs Pau Équipes probables

Entraineur

  • S. Ripoll

Du côté de Guingamp, Sylvain Ripoll n'a communiqué aucune composition probable pour ce match. Aucune blessure ni suspension n'est recensée dans les données disponibles pour le moment. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Pau, l'entraîneur Thierry Debes n'a pas non plus dévoilé son onze de départ. Aucun forfait ni suspension n'est signalé à ce stade. La composition définitive sera précisée dès que les informations seront disponibles.

EAG

EAG - Forme

SDR
N2-2
ANN
V2-1
RED
D1-3
LEM
V2-1
NAN
D1-0
But marqué (encaissé)
7/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
PAU

PAU - Forme

SOC
N1-1
MPL
D1-0
DUN
V2-0
TFC
V2-3
LAV
V3-2
But marqué (encaissé)
9/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Sur leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, Guingamp affiche un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites. Les Bretons ont inscrit huit buts et en ont concédé huit sur cette période. Leur dernière sortie en Ligue 2 s'est soldée par une défaite 1-0 contre Nancy, après une victoire 2-1 face à Annecy lors de la journée précédente.

Pau présente de son côté un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur les cinq dernières rencontres. Les Palois ont marqué neuf buts et en ont encaissé six. Leur dernier match en Ligue 2 s'est conclu par une victoire 3-2 contre Laval, et ils avaient également dominé Dunkerque 2-0 lors d'une sortie précédente.

Face à face

GuingampNulPau
2
1
2
Ligue 2
Pau badge
Pau
PAU
2
Guingamp badge
Guingamp
EAG
1
FDM
Ligue 2
Guingamp badge
Guingamp
EAG
2
Pau badge
Pau
PAU
2
FDM
Ligue 2
Pau badge
Pau
PAU
1
Guingamp badge
Guingamp
EAG
3
FDM
Ligue 2
Guingamp badge
Guingamp
EAG
0
Pau badge
Pau
PAU
1
FDM
Ligue 2
Pau badge
Pau
PAU
1
Guingamp badge
Guingamp
EAG
2
FDM
8Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué4/5

La confrontation la plus récente entre les deux clubs a eu lieu en avril 2026, avec une victoire de Pau à domicile sur le score de 2-1. Sur les cinq derniers duels en Ligue 2, Pau compte deux victoires, contre une pour Guingamp, avec deux matchs nuls. Les deux équipes ont montré leur capacité à se battre jusqu'au bout, comme en témoigne le nul 2-2 enregistré lors de leur précédente rencontre au Roudourou en novembre 2025.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Saint-ÉtienneSaint-ÉtienneSEN
8611218+1319
V
N
D
V
V
2
Red StarRed StarRED
8521129+317
V
V
V
V
D
3
MontpellierMontpellierMPL
843185+315
V
N
V
D
N
4
ReimsReimsSDR
8350159+614
N
N
V
N
V
5
NancyNancyNAN
841397+213
V
V
D
D
V
6
Annecy FCAnnecy FCANN
8413109+113
V
D
D
V
N
7
DijonDijonDIO
83321412+212
V
V
V
N
D
8
PauPauPAU
832398+111
V
V
D
N
N
9
SochauxSochauxSOC
825156-111
N
N
V
N
N
10
MetzMetzMET
82421211+110
D
N
D
V
N
11
GuingampGuingampEAG
82241013-38
D
D
V
N
N
12
DunkerqueDunkerqueDUN
82241013-38
D
D
V
N
D
13
NantesNantesFCN
8224913-48
N
V
D
V
N
14
GrenobleGrenobleGRE
8224813-58
D
N
V
D
V
15
RodezRodezROD
82151418-47
D
D
D
D
N
16
BoulogneBoulogneBOU
806246-26
N
D
N
N
N
17
Clermont FootClermont FootCLE
806269-36
D
N
N
N
N
18
LavalLavalLAV
81251017-75
D
N
D
D
D
Promotion
Barrage Promotion
Barrage Relégation
Relégation

Au classement de Ligue 2, Guingamp occupe la 11e place tandis que Pau pointe à la 8e position. Pau devance donc son adversaire du soir et aborde ce déplacement avec l'avantage psychologique d'une meilleure place au classement.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur ? Ça marche, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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