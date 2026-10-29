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Grenoble vs Dijon : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 11 30 oct. 2026 - 15:00 Stade des Alpes

Le match d'aujourd'hui entre Grenoble et Dijon débutera à 30 oct. 2026, 20:00.

Sur quelle chaîne passe le match aujourd'hui ?

Grenoble - Dijon sera diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options disponibles pour suivre le match sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Avant-match

Du côté de Grenoble, Olivier Frapolli est aux commandes. Aucune information officielle n'est disponible pour le moment concernant les blessés ou les suspensions, ni sur la composition probable. Ces données seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi.

Pour Dijon, Baptiste Ridira dirige le groupe. Comme pour l'équipe adverse, aucun élément précis sur les absences ou le onze pressenti n'est communiqué à ce stade. Des informations complémentaires seront ajoutées dès qu'elles seront disponibles.

Grenoble traverse une mauvaise passe : l'équipe n'a remporté qu'un seul de ses cinq derniers matchs en Ligue 2, pour deux nuls et trois défaites. Lors de la dernière journée, les Grenoblois se sont inclinés 2-1 face à Pau. La seule victoire récente remonte à un déplacement à Rodez (0-1), et l'équipe a concédé au moins un but dans quatre de ses cinq dernières sorties.

Dijon affiche un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Dijonnais restent sur une défaite 1-2 contre Rodez, mais avaient auparavant dominé Metz 4-2 en Ligue 2. L'équipe a marqué neuf buts sur cette période, mais en a également encaissé neuf, révélant une défense poreuse.

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte à mars 2023, lorsque Dijon s'était imposé 1-0 à domicile en Ligue 2. Sur les cinq derniers duels recensés, Dijon s'impose comme l'équipe dominante avec trois victoires, contre une pour Grenoble, et un match nul (0-0 en novembre 2022). Grenoble n'a remporté qu'un seul de ces cinq matchs, lors d'une victoire 2-1 à domicile en octobre 2021.

En Ligue 2, Grenoble pointe à la 16e place, une position qui place le club dans la zone dangereuse du classement. Dijon occupe la 9e place, bien installé dans la première moitié de tableau. Ce match oppose donc une équipe en difficulté à une autre qui aspire à se rapprocher du haut du classement.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.