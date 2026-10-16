A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 2 - Journée 9 16 oct. 2026 - 14:00 Stade des Alpes

Ce match de Ligue 2 entre Grenoble et Boulogne est diffusé en direct sur beIN SPORTS CONNECT. Vous pouvez accéder au live stream via le lien suivant : https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=33125&awinaffid=918243&platform=dl&ued=https%3A%2F%2Fwww.rmcsport.tv%2Ffootball%2F

Comment regarder Grenoble contre Boulogne avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Grenoble vs Boulogne : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 9 16 oct. 2026 - 14:00 Stade des Alpes

Le match d'aujourd'hui entre Grenoble et Boulogne débutera à 16 oct. 2026, 20:00.

Du côté de Grenoble, Olivier Frapolli prépare son équipe sans que des informations précises sur les blessés ou les suspendus ne soient disponibles pour le moment. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Boulogne se présente dans la même situation : Fabien Dagneaux compose son groupe sans que la liste des absents ne soit encore connue. Les compositions probables seront précisées dès que les clubs les auront communiquées officiellement.

Grenoble affiche un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs en Ligue 2. Les Isérois ont concédé une lourde défaite 2-0 face à Montpellier lors de leur dernière sortie, après un nul encourageant 1-1 contre Clermont Foot. Ils avaient auparavant décroché un succès probant à Rodez en s'imposant 1-0, signe qu'ils sont capables de produire de bons résultats loin de leurs bases.

Boulogne présente quant à lui un parcours sans défaite en championnat sur les trois derniers matchs de Ligue 2, avec deux nuls et une défaite si l'on intègre la rencontre amicale contre Le Havre, qui s'est soldée par une correction 6-1. En championnat, les Nordistes ont partagé les points contre Sochaux 1-1 lors de leur dernière journée, et n'ont pas réussi à s'imposer depuis plusieurs semaines.

La rencontre la plus récente entre les deux clubs, disputée en Ligue 2 en février 2026, s'est terminée sur un 0-0 au Stade des Alpes. Avant cela, Boulogne avait largement pris le dessus lors du match à domicile en novembre 2025, s'imposant 3-1. Sur les cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, les deux équipes se partagent les succès, avec Boulogne qui compte deux victoires contre une pour Grenoble, et deux matchs nuls.

En Ligue 2, Grenoble occupe la 14e place et Boulogne la 16e, deux positions qui placent les deux clubs dans la zone de turbulences du classement. Un succès ce week-end prendrait donc une valeur considérable pour l'un comme pour l'autre dans la course au maintien.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.