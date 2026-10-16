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Grenoble vs Boulogne: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Grenoble vs Boulogne
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Boulogne
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Comment regarder le match de Ligue 2 entre Grenoble et Boulogne, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Ce match de Ligue 2 entre Grenoble et Boulogne est diffusé en direct sur beIN SPORTS CONNECT. Vous pouvez accéder au live stream via le lien suivant : https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=33125&awinaffid=918243&platform=dl&ued=https%3A%2F%2Fwww.rmcsport.tv%2Ffootball%2F

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Comment regarder Grenoble contre Boulogne avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Grenoble vs Boulogne : heure du coup d'envoi

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Ligue 2 - Journée 9
Stade des Alpes

Le match d'aujourd'hui entre Grenoble et Boulogne débutera à 16 oct. 2026, 20:00.

Grenoble vs Boulogne Équipes probables

Entraineur

  • O. Frapolli

Du côté de Grenoble, Olivier Frapolli prépare son équipe sans que des informations précises sur les blessés ou les suspendus ne soient disponibles pour le moment. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Boulogne se présente dans la même situation : Fabien Dagneaux compose son groupe sans que la liste des absents ne soit encore connue. Les compositions probables seront précisées dès que les clubs les auront communiquées officiellement.

GRE

GRE - Forme

LAV
V0-3
ANN
D1-2
ROD
V0-1
CLE
N1-1
MPL
D2-0
But marqué (encaissé)
6/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
BOU

BOU - Forme

DIO
N1-1
CLE
N0-0
FCN
D1-2
LEH
D6-1
SOC
N1-1
But marqué (encaissé)
4/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Grenoble affiche un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs en Ligue 2. Les Isérois ont concédé une lourde défaite 2-0 face à Montpellier lors de leur dernière sortie, après un nul encourageant 1-1 contre Clermont Foot. Ils avaient auparavant décroché un succès probant à Rodez en s'imposant 1-0, signe qu'ils sont capables de produire de bons résultats loin de leurs bases.

Boulogne présente quant à lui un parcours sans défaite en championnat sur les trois derniers matchs de Ligue 2, avec deux nuls et une défaite si l'on intègre la rencontre amicale contre Le Havre, qui s'est soldée par une correction 6-1. En championnat, les Nordistes ont partagé les points contre Sochaux 1-1 lors de leur dernière journée, et n'ont pas réussi à s'imposer depuis plusieurs semaines.

Face à face

GrenobleNulBoulogne
1
1
3
Ligue 2
Grenoble badge
Grenoble
GRE
0
Boulogne badge
Boulogne
BOU
0
FDM
Ligue 2
Boulogne badge
Boulogne
BOU
3
Grenoble badge
Grenoble
GRE
1
FDM
Ligue 3
Grenoble badge
Grenoble
GRE
1
Boulogne badge
Boulogne
BOU
2
FDM
Ligue 3
Boulogne badge
Boulogne
BOU
0
Grenoble badge
Grenoble
GRE
1
FDM
Coupe de France
Boulogne badge
Boulogne
BOU
1
Grenoble badge
Grenoble
GRE
0
FDM
3Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La rencontre la plus récente entre les deux clubs, disputée en Ligue 2 en février 2026, s'est terminée sur un 0-0 au Stade des Alpes. Avant cela, Boulogne avait largement pris le dessus lors du match à domicile en novembre 2025, s'imposant 3-1. Sur les cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, les deux équipes se partagent les succès, avec Boulogne qui compte deux victoires contre une pour Grenoble, et deux matchs nuls.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Saint-ÉtienneSaint-ÉtienneSEN
8611218+1319
V
N
D
V
V
2
Red StarRed StarRED
8521129+317
V
V
V
V
D
3
MontpellierMontpellierMPL
843185+315
V
N
V
D
N
4
ReimsReimsSDR
8350159+614
N
N
V
N
V
5
NancyNancyNAN
841397+213
V
V
D
D
V
6
Annecy FCAnnecy FCANN
8413109+113
V
D
D
V
N
7
DijonDijonDIO
83321412+212
V
V
V
N
D
8
PauPauPAU
832398+111
V
V
D
N
N
9
SochauxSochauxSOC
825156-111
N
N
V
N
N
10
MetzMetzMET
82421211+110
D
N
D
V
N
11
GuingampGuingampEAG
82241013-38
D
D
V
N
N
12
DunkerqueDunkerqueDUN
82241013-38
D
D
V
N
D
13
NantesNantesFCN
8224913-48
N
V
D
V
N
14
GrenobleGrenobleGRE
8224813-58
D
N
V
D
V
15
RodezRodezROD
82151418-47
D
D
D
D
N
16
BoulogneBoulogneBOU
806246-26
N
D
N
N
N
17
Clermont FootClermont FootCLE
806269-36
D
N
N
N
N
18
LavalLavalLAV
81251017-75
D
N
D
D
D
Promotion
Barrage Promotion
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 2, Grenoble occupe la 14e place et Boulogne la 16e, deux positions qui placent les deux clubs dans la zone de turbulences du classement. Un succès ce week-end prendrait donc une valeur considérable pour l'un comme pour l'autre dans la course au maintien.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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