Les options de diffusion télévisée et de live stream pour Ghana vs Panama sont indiquées ci-dessous. Vous pouvez regarder le match en direct via beIN SPORTS CONNECT.

Comment regarder Ghana contre Panama avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Ghana vs Panama : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Ghana et Panama débutera à 18 juin 2026, 01:00.





Du côté du Ghana, l'entraîneur Carlos Queiroz n'a pas confirmé de onze de départ probable pour ce match d'ouverture du Groupe L. Aucune blessure ni suspension n'a été officiellement communiquée pour les Black Stars, bien que la situation de Thomas Partey, bloqué hors du Canada en raison de procédures judiciaires en cours, constitue une absence de poids. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Côté Panama, Thomas Christiansen n'a pas non plus dévoilé son onze probable. Aucune blessure ni suspension n'est répertoriée dans les données disponibles pour Los Canaleros. Des précisions sur la composition panaméenne sont attendues dans les heures précédant le match.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Le Ghana aborde ce tournoi sur une série difficile. Sur leurs cinq derniers matchs, les Black Stars n'ont remporté aucune rencontre, avec un bilan d'un nul et quatre défaites, pour quatre buts marqués et onze encaissés. Leur dernière sortie, un match nul 1-1 contre le Pays de Galles le 2 juin, a au moins mis fin à une série de trois défaites consécutives. Parmi celles-ci figurent un revers 2-0 contre le Mexique, une défaite 2-1 face à l'Allemagne et une lourde correction 5-1 infligée par l'Autriche en mars.

Le Panama présente un bilan plus équilibré sur les cinq derniers matchs : deux victoires, deux nuls et une défaite. Leur dernier match s'est soldé par un nul 1-1 contre la Bosnie-Herzégovine le 6 juin. Deux jours plus tôt, ils avaient écrasé la République Dominicaine 4-2, démontrant leur efficacité offensive. La seule ombre au tableau reste la défaite 6-2 concédée face au Brésil le 31 mai, même si deux victoires contre l'Afrique du Sud en mars — dont un succès 1-2 à l'extérieur — avaient fourni une base positive.





Ghana et Panama ne se sont jamais affrontés auparavant dans les données disponibles. Le match du 18 juin à Toronto constitue donc la toute première rencontre entre les deux nations.





Dans le Groupe L, le Ghana occupe actuellement la troisième place et le Panama la quatrième, les deux équipes n'ayant pas encore disputé leur premier match de la Coupe du monde 2026.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.