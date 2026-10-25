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A quelle heure commence le jeu ?

First Division A - Journée 9 25 oct. 2026 - 08:30 Cegeka Arena

Ce match de First Division A entre Genk et Standard de Liège est diffusé en direct sur DAZN. Les options de diffusion disponibles sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Genk contre Standard de Liège avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Genk vs Standard de Liège : heure du coup d'envoi

First Division A - Journée 9 25 oct. 2026 - 08:30 Cegeka Arena

Le match d'aujourd'hui entre Genk et Standard de Liège débutera à 25 oct. 2026, 13:30.

Du côté de Genk, l'entraîneur Jess Thorup n'a communiqué aucune information sur le onze probable, les blessés ou les suspendus pour le moment. Des précisions seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Standard de Liège, Vincent Euvrard est également dans l'attente : aucune composition probable, blessure ou suspension n'a été confirmée à ce stade. La liste des absents sera mise à jour dès que les informations seront disponibles.

Sur leurs cinq dernières sorties toutes compétitions confondues, Genk affiche deux victoires, un nul et deux défaites. Les Limbourgeois restent sur deux succès consécutifs : un 3-0 face à KV Courtrai en championnat, suivi d'une qualification en Coupe contre Virton (2-0). Avant cela, ils avaient subi une lourde défaite 3-0 contre Club Bruges en First Division A. Au total sur ces cinq matchs, Genk a inscrit sept buts et en a concédé six.

Standard de Liège présente un bilan de deux victoires pour trois défaites sur la même période. Après un succès d'entrée contre Royal Antwerp (1-0), les Rouches ont ensuite concédé trois revers, dont une défaite 4-2 à Westerlo et un revers 2-1 contre La Gantoise. Ils ont retrouvé le chemin du succès en Coupe face à FCV Dender EH (2-0). Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, Standard a marqué six buts et en a encaissé huit.

Le dernier affrontement entre les deux clubs remonte au 16 mai 2026, lorsque Standard de Liège et Genk s'étaient quittés sur un match nul sans but (0-0) en First Division A. Sur les cinq dernières confrontations directes, on recense une victoire pour Genk, une victoire pour Standard, et trois matchs nuls. Les buts sont répartis de façon équilibrée, avec notamment un succès 0-3 de Standard à la Cegeka Arena en février 2026.

En First Division A, Genk occupe la septième place du classement tandis que Standard de Liège pointe à la neuvième position. Les deux équipes évoluent dans la même zone du tableau, ce qui confère à ce duel une importance directe dans la course au classement.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.