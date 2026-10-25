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First Division A
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Genk vs Standard de Liège: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Genk vs Standard de Liège
Genk
Standard de Liège
First Division A

Comment regarder le match de First Division A entre Genk et Standard de Liège, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

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BelgiqueDAZN Belgium

A quelle heure commence le jeu ?

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First Division A - Journée 9
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Ce match de First Division A entre Genk et Standard de Liège est diffusé en direct sur DAZN. Les options de diffusion disponibles sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder Genk contre Standard de Liège avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Genk vs Standard de Liège : heure du coup d'envoi

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First Division A - Journée 9
Cegeka Arena

Le match d'aujourd'hui entre Genk et Standard de Liège débutera à 25 oct. 2026, 13:30.

Genk vs Standard de Liège Équipes probables

Entraineur

  • J. Thorup

Du côté de Genk, l'entraîneur Jess Thorup n'a communiqué aucune information sur le onze probable, les blessés ou les suspendus pour le moment. Des précisions seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Standard de Liège, Vincent Euvrard est également dans l'attente : aucune composition probable, blessure ou suspension n'a été confirmée à ce stade. La liste des absents sera mise à jour dès que les informations seront disponibles.

GNK

GNK - Forme

GNT
N1-1
CLB
D3-0
SIT
D1-2
KOR
V3-0
VIR
V0-2
But marqué (encaissé)
7/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
STL

STL - Forme

ANT
V1-0
WES
D4-2
GNT
D2-1
CHA
D0-1
DEN
V2-0
But marqué (encaissé)
6/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Sur leurs cinq dernières sorties toutes compétitions confondues, Genk affiche deux victoires, un nul et deux défaites. Les Limbourgeois restent sur deux succès consécutifs : un 3-0 face à KV Courtrai en championnat, suivi d'une qualification en Coupe contre Virton (2-0). Avant cela, ils avaient subi une lourde défaite 3-0 contre Club Bruges en First Division A. Au total sur ces cinq matchs, Genk a inscrit sept buts et en a concédé six.

Standard de Liège présente un bilan de deux victoires pour trois défaites sur la même période. Après un succès d'entrée contre Royal Antwerp (1-0), les Rouches ont ensuite concédé trois revers, dont une défaite 4-2 à Westerlo et un revers 2-1 contre La Gantoise. Ils ont retrouvé le chemin du succès en Coupe face à FCV Dender EH (2-0). Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, Standard a marqué six buts et en a encaissé huit.

Face à face

GenkNulStandard de Liège
1
2
2
First Division A
Standard de Liège badge
Standard de Liège
STL
0
Genk badge
Genk
GNK
0
FDM
First Division A
Genk badge
Genk
GNK
1
Standard de Liège badge
Standard de Liège
STL
1
FDM
First Division A
Genk badge
Genk
GNK
0
Standard de Liège badge
Standard de Liège
STL
3
FDM
First Division A
Standard de Liège badge
Standard de Liège
STL
2
Genk badge
Genk
GNK
1
FDM
First Division A
Standard de Liège badge
Standard de Liège
STL
1
Genk badge
Genk
GNK
2
FDM
4Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Le dernier affrontement entre les deux clubs remonte au 16 mai 2026, lorsque Standard de Liège et Genk s'étaient quittés sur un match nul sans but (0-0) en First Division A. Sur les cinq dernières confrontations directes, on recense une victoire pour Genk, une victoire pour Standard, et trois matchs nuls. Les buts sont répartis de façon équilibrée, avec notamment un succès 0-3 de Standard à la Cegeka Arena en février 2026.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
La GantoiseLa GantoiseGNT
8710154+1122
V
V
N
V
V
2
Club BrugesClub BrugesCLB
8701194+1521
V
V
V
V
D
3
CharleroiCharleroiCHA
97021610+621
D
V
V
V
D
4
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
8620224+1820
N
V
V
V
V
5
AnderlechtAnderlechtAND
851296+316
V
V
V
N
V
6
WesterloWesterloWES
94232421+314
N
V
V
V
V
7
GenkGenkGNK
83321612+412
V
D
N
N
V
8
LommelLommelLOM
93331111012
N
V
N
D
D
9
Standard de LiègeStandard de LiègeSTL
83231313011
D
D
D
V
V
10
Zulte-WaregemZulte-WaregemZUL
93241012-211
D
D
D
D
V
11
Royal AntwerpRoyal AntwerpANT
93151520-510
V
D
D
D
D
12
WaaslandWaaslandBEV
93151218-610
N
D
D
V
V
13
Saint-TrondSaint-TrondSTT
82241516-18
D
D
D
V
D
14
RAAL La LouviereRAAL La LouviereRAA
92161118-77
V
D
D
V
D
15
FC MalinesFC MalinesMEC
8134917-86
V
N
D
D
N
16
OH LouvainOH LouvainOHL
9135816-86
N
N
V
N
D
17
KV CourtraiKV CourtraiKOR
8107218-163
D
V
D
D
D
18
Cercle BrugesCercle BrugesCER
8035916-73
D
D
N
D
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Qualifications pur la Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

En First Division A, Genk occupe la septième place du classement tandis que Standard de Liège pointe à la neuvième position. Les deux équipes évoluent dans la même zone du tableau, ce qui confère à ce duel une importance directe dans la course au classement.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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