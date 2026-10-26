Fleetwood vs Arsenal : tout savoir du match, comment voir en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

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Fleetwood vs Arsenal : heure du coup d'envoi

Carabao Cup - Journée 4 27 oct. 2026 - 16:00 Highbury Stadium, Fleetwood

Le match d'aujourd'hui entre Fleetwood et Arsenal débutera à 27 oct. 2026, 21:00.

Où regarder le match ?

Les options pour suivre Fleetwood - Arsenal en live stream sont disponibles ci-dessous.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

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Aperçu du match

Du côté de Fleetwood, Matt Lawlor n'a communiqué aucune information sur les blessés ou les suspensions à ce stade. Des précisions seront apportées à l'approche du coup d'envoi.

Arsenal doit composer avec plusieurs absences notables. Bukayo Saka est forfait après sa blessure à la cuisse contractée à Munich, et son retour n'est pas attendu avant plusieurs semaines. Riccardo Calafiori a lui aussi quitté le terrain prématurément lors du match contre Everton, et son état sera évalué dans les prochains jours. William Saliba poursuit sa convalescence suite à un problème au dos. Mikel Arteta n'a pas communiqué de composition probable ; des mises à jour seront disponibles avant le coup d'envoi.

Fleetwood présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. L'équipe reste sur deux revers consécutifs en League Two, dont une lourde défaite 4-2 contre Cheltenham, avant de s'incliner 2-1 face à Exeter le week-end dernier. Sur l'ensemble de cette série, les hommes de Matt Lawlor ont inscrit dix buts et en ont concédé neuf, un bilan offensif correct mais une solidité défensive à améliorer.

Arsenal affiche pour sa part quatre victoires et un nul sur ses cinq dernières sorties. Les Gunners n'ont pas perdu depuis plusieurs semaines, avec notamment un succès 3-0 contre Lille en Ligue des Champions et une victoire 1-0 à Nottingham Forest. Le seul point d'accroc reste le match nul 2-2 à Munich, dans un contexte de calendrier particulièrement chargé. Arsenal a marqué dix buts et n'en a concédé que quatre sur cette période.

Les données disponibles ne permettent pas d'établir un historique récent de confrontations directes entre Fleetwood Town et Arsenal. Aucune rencontre entre les deux clubs n'est répertoriée dans les cinq derniers matchs disputés en commun.

Comment utiliser un VPN

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.