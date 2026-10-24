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A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 2 - Journée 10 24 oct. 2026 - 08:00 Municipal Gaston Gerard

La rencontre entre Dijon et Rodez est diffusée en direct à la télévision et en streaming. Les options de visionnage disponibles sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Dijon contre Rodez avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Dijon vs Rodez : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 10 24 oct. 2026 - 08:00 Municipal Gaston Gerard

Le match d'aujourd'hui entre Dijon et Rodez débutera à 24 oct. 2026, 14:00.

Du côté de Dijon, Baptiste Ridira n'a communiqué aucune information sur les blessés ou les suspendus, et aucune composition probable n'a été publiée à ce stade. Des précisions seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Rodez, Didier Santini est dans la même situation : aucun forfait ni suspension n'a été confirmé, et le onze de départ n'a pas encore été dévoilé. Les informations seront mises à jour dès que disponibles.

Dijon présente un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Les Dijonnais ont été battus 4-2 par Reims lors de leur dernier match de Ligue 2, mais avaient auparavant dominé Metz sur le même score. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, le club a inscrit douze buts et en a concédé onze, signe d'une équipe généreuse dans les deux sens du terrain.

Rodez, lui, affiche cinq défaites consécutives. La plus récente, une lourde défaite 3-0 contre Montpellier, illustre les difficultés actuelles du club. Les Ruthénois ont concédé neuf buts lors de leurs trois derniers matchs et n'ont pas inscrit le moindre but lors de deux de ces sorties.

Le dernier affrontement entre les deux clubs remonte au 8 avril 2023 en Ligue 2, avec une victoire 1-0 de Dijon à domicile. Sur les quatre dernières confrontations répertoriées, Dijon compte deux victoires contre une pour Rodez, avec un match nul. Les Dijonnais ont l'avantage à domicile dans cet historique récent.

En Ligue 2, Dijon occupe actuellement la neuvième place, tandis que Rodez est dix-septième au classement.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.