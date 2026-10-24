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Dijon vs Rodez: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Dijon vs Rodez
Dijon
Rodez
Ligue 2

Comment regarder le match de Ligue 2 entre Dijon et Rodez, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

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A quelle heure commence le jeu ?

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Ligue 2 - Journée 10
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La rencontre entre Dijon et Rodez est diffusée en direct à la télévision et en streaming. Les options de visionnage disponibles sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder Dijon contre Rodez avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Dijon vs Rodez : heure du coup d'envoi

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Ligue 2 - Journée 10
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Le match d'aujourd'hui entre Dijon et Rodez débutera à 24 oct. 2026, 14:00.

Dijon vs Rodez Équipes probables

Entraineur

  • B. Ridira

Du côté de Dijon, Baptiste Ridira n'a communiqué aucune information sur les blessés ou les suspendus, et aucune composition probable n'a été publiée à ce stade. Des précisions seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Rodez, Didier Santini est dans la même situation : aucun forfait ni suspension n'a été confirmé, et le onze de départ n'a pas encore été dévoilé. Les informations seront mises à jour dès que disponibles.

DIO

DIO - Forme

LAV
V3-2
ANN
V1-2
TRO
N2-2
MET
V4-2
SDR
D4-2
But marqué (encaissé)
13/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5
ROD

ROD - Forme

MET
D4-1
GRE
D0-1
NAN
D3-4
SEN
D2-0
MPL
D0-3
But marqué (encaissé)
4/14
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Dijon présente un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Les Dijonnais ont été battus 4-2 par Reims lors de leur dernier match de Ligue 2, mais avaient auparavant dominé Metz sur le même score. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, le club a inscrit douze buts et en a concédé onze, signe d'une équipe généreuse dans les deux sens du terrain.

Rodez, lui, affiche cinq défaites consécutives. La plus récente, une lourde défaite 3-0 contre Montpellier, illustre les difficultés actuelles du club. Les Ruthénois ont concédé neuf buts lors de leurs trois derniers matchs et n'ont pas inscrit le moindre but lors de deux de ces sorties.

Face à face

DijonNulRodez
2
1
1
Ligue 2
Dijon badge
Dijon
DIO
1
Rodez badge
Rodez
ROD
0
FDM
Ligue 2
Rodez badge
Rodez
ROD
2
Dijon badge
Dijon
DIO
1
FDM
Ligue 2
Rodez badge
Rodez
ROD
0
Dijon badge
Dijon
DIO
2
FDM
Ligue 2
Dijon badge
Dijon
DIO
1
Rodez badge
Rodez
ROD
1
FDM
5Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts1/4
Les deux équipes ont marqué2/4

Le dernier affrontement entre les deux clubs remonte au 8 avril 2023 en Ligue 2, avec une victoire 1-0 de Dijon à domicile. Sur les quatre dernières confrontations répertoriées, Dijon compte deux victoires contre une pour Rodez, avec un match nul. Les Dijonnais ont l'avantage à domicile dans cet historique récent.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Saint-ÉtienneSaint-ÉtienneSEN
9711228+1422
V
V
N
D
V
2
NancyNancyNAN
10613128+419
V
V
V
V
D
3
MontpellierMontpellierMPL
9531115+618
V
V
N
V
D
4
ReimsReimsSDR
94501911+817
V
N
N
V
N
5
PauPauPAU
105231310+317
V
V
V
V
D
6
Red StarRed StarRED
95221210+217
D
V
V
V
V
7
Annecy FCAnnecy FCANN
105141412+216
V
D
V
D
D
8
MetzMetzMET
103521614+214
N
V
D
N
D
9
DijonDijonDIO
93331616012
D
V
V
V
N
10
DunkerqueDunkerqueDUN
103341416-212
N
V
D
D
V
11
GuingampGuingampEAG
103251315-211
V
D
D
D
V
12
SochauxSochauxSOC
10253812-411
D
D
N
N
V
13
BoulogneBoulogneBOU
91626609
V
N
D
N
N
14
NantesNantesFCN
92251116-58
D
N
V
D
V
15
GrenobleGrenobleGRE
10226917-88
D
D
D
N
V
16
Clermont FootClermont FootCLE
10073914-57
D
N
D
N
N
17
RodezRodezROD
92161421-77
D
D
D
D
D
18
LavalLavalLAV
101361321-86
D
N
D
N
D
Promotion
Barrage Promotion
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 2, Dijon occupe actuellement la neuvième place, tandis que Rodez est dix-septième au classement.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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