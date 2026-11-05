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Où regarder le match ?

Ligue 2 - Journée 12 6 nov. 2026 - 14:00 Municipal Gaston Gerard

La rencontre entre Dijon et Red Star est diffusée en direct à la télévision et en streaming. Les options de visionnage disponibles sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Dijon vs Red Star : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 12 6 nov. 2026 - 14:00 Municipal Gaston Gerard

Le match d'aujourd'hui entre Dijon et Red Star débutera à 6 nov. 2026, 20:00.

Du côté de Dijon, le coach Baptiste Ridira n'a communiqué aucune information sur les blessés ou les suspensions dans son effectif. La composition probable n'a pas encore été dévoilée, et des précisions seront apportées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Red Star, Damien Perrinelle est également dans l'attente. Aucune indisponibilité n'a été signalée officiellement, et le onze de départ reste à confirmer. Les informations seront mises à jour dès que les deux staffs auront communiqué leurs groupes.

Dijon présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq dernières sorties. Les Dijonnais ont décroché leur succès le plus récent à l'extérieur contre Grenoble (1-3), après avoir subi deux défaites consécutives face à Rodez (1-2) et Reims (4-2 en faveur des Rémois). Au total sur cette série, le DFCO a inscrit dix buts et en a concédé dix, traduisant une équipe capable de marquer mais encore fragile défensivement.

Red Star affiche un bilan de deux victoires pour trois défaites sur ses cinq derniers matchs. Les Audoniens restent sur trois revers de suite, dont une lourde défaite 1-4 à Nancy le 2 novembre. Leurs deux succès dans cette période sont venus face à Clermont Foot (2-3) et Guingamp (1-3), les deux fois en déplacement. Red Star a inscrit sept buts et en a concédé neuf sur cette séquence.

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 19 avril 2024, en Ligue 3 : Red Star recevait Dijon et s'inclinait 0-2. Avant cela, c'est Dijon qui avait dominé Red Star 3-1 à domicile en novembre 2023, également en Ligue 3. Sur les quatre dernières rencontres répertoriées entre ces deux clubs, Dijon compte deux victoires, Red Star une, et les équipes ont partagé les points une fois lors d'un 0-0 en Ligue 2 en décembre 2015.

En Ligue 2, Dijon occupe la 8e place du classement, tandis que Red Star pointe à la 6e position avant cette rencontre.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.