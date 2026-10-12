A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 2 - Journée 8 12 oct. 2026 - 14:45 Municipal Gaston Gerard

Dijon - Metz sera diffusé en direct à la télévision et en streaming sur les plateformes listées ci-dessous. Les options disponibles permettent de suivre la rencontre depuis la France.

Comment regarder Dijon contre Metz avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Dijon vs Metz : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 8 12 oct. 2026 - 14:45 Municipal Gaston Gerard

Le match d'aujourd'hui entre Dijon et Metz débutera à 12 oct. 2026, 20:45.

Du côté de Dijon, Baptiste Ridira n'a communiqué aucune information sur le onze probable, les blessés ou les joueurs suspendus. Des précisions seront apportées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Metz, Gregory Proment est dans la même situation : aucune composition probable, aucun blessé ni suspendu n'a été confirmé à ce stade. La feuille de match définitive sera connue dans les heures précédant la rencontre.

Dijon présente un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. La formation de Baptiste Ridira a remporté ses deux derniers matches de Ligue 2, notamment face à Annecy FC (2-1) et Laval (3-2), avant de concéder un nul 2-2 contre Troyes en match amical. Sur ces cinq rencontres, Dijon a inscrit neuf buts et en a encaissé dix.

Metz affiche quant à lui un bilan d'une victoire, trois nuls et une défaite sur ses cinq derniers matches. Les Grenats ont réalisé leur meilleure performance en s'imposant largement face à Rodez (4-1), mais ils restent sur un nul contre Saint-Étienne (2-2) et une défaite face à Red Star (0-1). L'équipe de Gregory Proment a marqué neuf buts et en a concédé six sur cette période.

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 18 février 2023 en Ligue 2, un match nul 0-0 au stade Municipal Gaston-Gérard. En remontant aux cinq dernières confrontations, Metz comptabilise deux victoires pour une victoire dijonnaise, avec deux matchs nuls. Les deux équipes se sont notamment croisées en Ligue 1, avec une large victoire messine 5-1 à Dijon en mai 2021.

Au classement de Ligue 2, Dijon occupe la dixième place et Metz la neuvième. Les deux équipes sont donc séparées d'un seul rang, ce qui fait de ce duel un affrontement direct entre deux formations aux ambitions similaires en milieu de tableau.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.