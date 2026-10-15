A quelle heure commence le jeu ?

Ligue Conférence - Journée 1 15 oct. 2026 - 12:45 Vasil Levski

Le match CSKA Sofia - Monaco est diffusé en direct sur CANAL+ Live, Canal+ Sport et myCANAL. Retrouvez les liens d'accès ci-dessous pour regarder la rencontre en live stream.

Comment regarder CSKA Sofia contre Monaco avec un VPN

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CSKA Sofia vs Monaco : heure du coup d'envoi

Ligue Conférence - Journée 1 15 oct. 2026 - 12:45 Vasil Levski

Le match d'aujourd'hui entre CSKA Sofia et Monaco débutera à 15 oct. 2026, 18:45.

Du côté du CSKA Sofia, l'entraîneur Markus Gisdol n'a pas encore communiqué de composition probable pour cette rencontre. Aucune information sur les blessés ou les suspensions n'est disponible pour le moment ; des précisions sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

Pour Monaco, Filipe Luis n'a pas non plus dévoilé son onze de départ prévu. Aucune donnée sur les absences ou les suspensions n'est actuellement confirmée du côté monégasque. Des mises à jour seront ajoutées dès que les informations seront disponibles.

Le CSKA Sofia présente un bilan de quatre victoires et un nul lors de ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Leur plus récente rencontre s'est soldée par un succès 2-3 face au CSKA 1948 en First Professional League le 11 octobre. Sur ces cinq matchs, les Bulgares ont inscrit douze buts et en ont concédé six, témoignant d'un collectif offensif en pleine confiance. Leur seul faux pas dans cette série reste un match nul 1-1 contre le Lokomotiv Plovdiv.

Monaco affiche trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Le résultat le plus récent est un nul 2-2 contre Toulouse en Ligue 1 le 10 octobre, qui fait suite à des succès contre Lens (2-1) et au Parc des Princes face au PSG (1-2). Les Monégasques ont marqué huit buts et en ont encaissé quatre sur cette période, avec également un nul 1-1 à Strasbourg et un succès 2-0 face à Pise dans un match amical.

Aucune donnée de confrontation directe entre le CSKA Sofia et Monaco n'est disponible pour ce match. Il s'agit vraisemblablement d'une première rencontre entre les deux clubs en compétition européenne.

Dans le classement de la Ligue Conférence, le CSKA Sofia et Monaco occupent tous les deux la première place de leur groupe respectif au moment de se retrouver.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.