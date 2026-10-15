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CSKA Sofia vs Monaco: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

CSKA Sofia vs Monaco
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Monaco
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Comment regarder le match de Ligue Conférence entre CSKA Sofia et Monaco, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Ligue Conférence - Journée 1
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Le match CSKA Sofia - Monaco est diffusé en direct sur CANAL+ Live, Canal+ Sport et myCANAL. Retrouvez les liens d'accès ci-dessous pour regarder la rencontre en live stream.

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Comment regarder CSKA Sofia contre Monaco avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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CSKA Sofia vs Monaco : heure du coup d'envoi

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Ligue Conférence - Journée 1
Vasil Levski

Le match d'aujourd'hui entre CSKA Sofia et Monaco débutera à 15 oct. 2026, 18:45.

CSKA Sofia vs Monaco Équipes probables

Entraineur

  • M. Gisdol

Du côté du CSKA Sofia, l'entraîneur Markus Gisdol n'a pas encore communiqué de composition probable pour cette rencontre. Aucune information sur les blessés ou les suspensions n'est disponible pour le moment ; des précisions sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

Pour Monaco, Filipe Luis n'a pas non plus dévoilé son onze de départ prévu. Aucune donnée sur les absences ou les suspensions n'est actuellement confirmée du côté monégasque. Des mises à jour seront ajoutées dès que les informations seront disponibles.

CSS

CSS - Forme

LES
V2-4
ARD
V4-1
LSO
V0-2
LPL
N1-1
C48
V2-3
But marqué (encaissé)
14/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
ASM

ASM - Forme

PSG
V1-2
STR
N1-1
RCL
V2-1
PIS
V2-0
TFC
N2-2
But marqué (encaissé)
9/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Le CSKA Sofia présente un bilan de quatre victoires et un nul lors de ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Leur plus récente rencontre s'est soldée par un succès 2-3 face au CSKA 1948 en First Professional League le 11 octobre. Sur ces cinq matchs, les Bulgares ont inscrit douze buts et en ont concédé six, témoignant d'un collectif offensif en pleine confiance. Leur seul faux pas dans cette série reste un match nul 1-1 contre le Lokomotiv Plovdiv.

Monaco affiche trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Le résultat le plus récent est un nul 2-2 contre Toulouse en Ligue 1 le 10 octobre, qui fait suite à des succès contre Lens (2-1) et au Parc des Princes face au PSG (1-2). Les Monégasques ont marqué huit buts et en ont encaissé quatre sur cette période, avec également un nul 1-1 à Strasbourg et un succès 2-0 face à Pise dans un match amical.

Aucune donnée de confrontation directe entre le CSKA Sofia et Monaco n'est disponible pour ce match. Il s'agit vraisemblablement d'une première rencontre entre les deux clubs en compétition européenne.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
00000000
1
GetafeGetafeGET
00000000
1
BragaBragaBRA
00000000
1
Saint-TrondSaint-TrondSTT
00000000
1
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
00000000
1
TrabzonsporTrabzonsporTRS
00000000
1
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
00000000
1
Inter D.Inter D.ESC
00000000
1
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
00000000
1
MonacoMonacoASM
00000000
1
TwenteTwenteTWE
00000000
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
00000000
1
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
00000000
1
AGFAGFAGF
00000000
1
BrannBrannBRA
00000000
1
FribourgFribourgSCF
00000000
1
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
00000000
1
FC ThouneFC ThouneTHU
00000000
1
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
00000000
1
R.S. BelgradeR.S. BelgradeZVE
00000000
1
La GantoiseLa GantoiseGNT
00000000
1
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
00000000
1
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
00000000
1
LuganoLuganoLUG
00000000
1
EgnatiaEgnatiaEGN
00000000
1
AjaxAjaxAJX
00000000
1
Pafos FCPafos FCPAF
00000000
1
BrightonBrightonBHA
00000000
1
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
00000000
1
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
00000000
1
JablonecJablonecJAB
00000000
1
Riga FCRiga FCRIG
00000000
1
KuPSKuPSKUP
00000000
1
Iberia 1999Iberia 1999IBE
00000000
1
MjaellbyMjaellbyMJA
00000000
1
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
00000000
Qualification pour les quarts de finale

Dans le classement de la Ligue Conférence, le CSKA Sofia et Monaco occupent tous les deux la première place de leur groupe respectif au moment de se retrouver.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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