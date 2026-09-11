Crystal Palace vs Ipswich : tout savoir du match, où regarde en direct, diffusion à la télé et streaming, et heure du coup d'envoi

Crystal Palace vs Ipswich : heure du coup d'envoi

Premier League - Journée 4 12 sept. 2026 - 10:00 Selhurst Park

Le match d'aujourd'hui entre Crystal Palace et Ipswich débutera à 12 sept. 2026, 16:00.

Où regarder le match ?

Ce match de Premier League entre Crystal Palace et Ipswich Town est diffusé en direct sur CANAL+ Live et myCANAL. Retrouvez le live stream sur myCANAL.

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Aperçu du match

Pierre Sage est privé de plusieurs éléments offensifs pour cette rencontre. Chadi Riad, Jean-Philippe Mateta et Ismaila Sarr sont tous indisponibles sur blessure. Si le onze probable se confirme, Dean Henderson occupera les cages derrière une défense composée d'Axel Disasi, Chris Richards, Tyrick Mitchell et Quinten Timber, avec Daichi Kamada, Adam Wharton et Anan Khalaili au milieu, et Jaydee Canvot, Yeremy Pino et Jorgen Strand Larsen en attaque.

Gary O'Neil devra lui aussi composer sans Jack Taylor, blessé. Le onze probable voit Kjell Scherpen débuter dans les buts, protégé par Leif Davis, Issa Diop, Dara O'Shea et Jacob Greaves. Julio Enciso, Abdul Fatawu, Sasa Lukic et Exequiel Palacios sont attendus au milieu, avec Daizen Maeda et Emersonn en pointe. Des mises à jour seront apportées si la situation évolue avant le coup d'envoi.

Crystal Palace présente un bilan de deux victoires et trois défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. La dernière sortie des Eagles est la victoire 3-0 en Coupe de la Ligue face à Middlesbrough le 8 septembre, qui fait suite au succès 3-2 à Fulham en Premier League. Avant ces deux résultats positifs, Palace avait encaissé des défaites face à Manchester City (4-1) et Everton (2-0), et avait chuté 3-0 face à Fribourg en match amical. Sur ces cinq rencontres, les Eagles ont inscrit neuf buts et en ont concédé huit.

Ipswich affiche également deux victoires et trois défaites sur la même période. Le dernier match des Tractor Boys est une défaite 2-0 à Liverpool le 4 septembre, précédée d'une lourde défaite 5-2 contre Manchester United. Ipswich a toutefois décroché une victoire 3-1 en Coupe de la Ligue face à Leicester et un succès 2-1 en championnat contre Sunderland. Au total sur cinq matchs, Ipswich a marqué douze buts et en a concédé dix.

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 8 mars 2025 en Premier League, avec une victoire 1-0 de Crystal Palace à Selhurst Park. Avant cela, Ipswich s'était imposé 1-0 à domicile face aux Eagles en décembre 2024. Sur les cinq dernières rencontres recensées entre les deux équipes, Crystal Palace s'est imposé à quatre reprises contre une seule victoire pour Ipswich.

Au classement de Premier League, Crystal Palace occupe la 13e place tandis qu'Ipswich Town pointe à la 14e position.

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Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

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