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Crystal Palace vs Ipswich : tout savoir du match, où regarde en direct, diffusion à la télé et streaming, et heure du coup d'envoi

Crystal Palace vs Ipswich
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Ipswich
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Comment regarder le match de Premier League entre Crystal Palace et Ipswich en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Crystal Palace vs Ipswich : heure du coup d'envoi

crest
Premier League - Journée 4
Selhurst Park

Le match d'aujourd'hui entre Crystal Palace et Ipswich débutera à 12 sept. 2026, 16:00.

Où regarder le match ?

Ce match de Premier League entre Crystal Palace et Ipswich Town est diffusé en direct sur CANAL+ Live et myCANAL. Retrouvez le live stream sur myCANAL.

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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

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Aperçu du match

Crystal Palace vs Ipswich Équipes probables

3-4-2-1
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Formation
Ipswich crest
Ipswich
IPS
4-2-3-1
D. HendersonD. HendersonJ. CanvotJ. CanvotA. DisasiA. DisasiC. RichardsC. RichardsY. PinoY. PinoD. KamadaD. KamadaA. WhartonA. Whartonteam-logoA. KhalailiT. MitchellT. MitchellQ. TimberQ. TimberJ. LarsenJ. LarsenK. ScherpenK. ScherpenL. DavisL. DavisI. DiopI. DiopD. O'SheaD. O'SheaJ. GreavesJ. GreavesJ. EncisoJ. EncisoA. FatawuA. FatawuS. LukicS. LukicE. PalaciosE. PalaciosD. MaedaD. MaedaEmersonnEmersonn
Ipswich crest
Ipswich
IPS
3-4-2-1
Crystal Palace

Onze de départ

Ipswich

Entraineur

  • P. Sage
  • Gary O´Neil

Pierre Sage est privé de plusieurs éléments offensifs pour cette rencontre. Chadi Riad, Jean-Philippe Mateta et Ismaila Sarr sont tous indisponibles sur blessure. Si le onze probable se confirme, Dean Henderson occupera les cages derrière une défense composée d'Axel Disasi, Chris Richards, Tyrick Mitchell et Quinten Timber, avec Daichi Kamada, Adam Wharton et Anan Khalaili au milieu, et Jaydee Canvot, Yeremy Pino et Jorgen Strand Larsen en attaque.

Gary O'Neil devra lui aussi composer sans Jack Taylor, blessé. Le onze probable voit Kjell Scherpen débuter dans les buts, protégé par Leif Davis, Issa Diop, Dara O'Shea et Jacob Greaves. Julio Enciso, Abdul Fatawu, Sasa Lukic et Exequiel Palacios sont attendus au milieu, avec Daizen Maeda et Emersonn en pointe. Des mises à jour seront apportées si la situation évolue avant le coup d'envoi.

CRY

CRY - Forme

SCF
D3-0
EVE
D2-0
MCI
D1-4
FUL
V2-3
MID
V3-0
But marqué (encaissé)
7/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
IPS

IPS - Forme

FCU
V2-4
SUN
V2-1
LEI
V3-1
MUN
D5-2
LIV
D0-2
But marqué (encaissé)
11/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Crystal Palace présente un bilan de deux victoires et trois défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. La dernière sortie des Eagles est la victoire 3-0 en Coupe de la Ligue face à Middlesbrough le 8 septembre, qui fait suite au succès 3-2 à Fulham en Premier League. Avant ces deux résultats positifs, Palace avait encaissé des défaites face à Manchester City (4-1) et Everton (2-0), et avait chuté 3-0 face à Fribourg en match amical. Sur ces cinq rencontres, les Eagles ont inscrit neuf buts et en ont concédé huit.

Ipswich affiche également deux victoires et trois défaites sur la même période. Le dernier match des Tractor Boys est une défaite 2-0 à Liverpool le 4 septembre, précédée d'une lourde défaite 5-2 contre Manchester United. Ipswich a toutefois décroché une victoire 3-1 en Coupe de la Ligue face à Leicester et un succès 2-1 en championnat contre Sunderland. Au total sur cinq matchs, Ipswich a marqué douze buts et en a concédé dix.

Face à face

Crystal PalaceNulIpswich
5
0
0
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
FDM
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
4
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FDM
Carabao Cup
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
FDM
9Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 8 mars 2025 en Premier League, avec une victoire 1-0 de Crystal Palace à Selhurst Park. Avant cela, Ipswich s'était imposé 1-0 à domicile face aux Eagles en décembre 2024. Sur les cinq dernières rencontres recensées entre les deux équipes, Crystal Palace s'est imposé à quatre reprises contre une seule victoire pour Ipswich.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
330061+59
V
V
V
3
HullHullHUL
321030+37
N
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
320187+16
D
V
V
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
N
N
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
V
N
N
7
NewcastleNewcastleNEW
312064+25
N
V
N
8
EvertonEvertonEVE
312053+25
N
N
V
9
LeedsLeedsLEE
312032+15
N
N
V
10
BrightonBrightonBHA
311185+34
N
D
V
11
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
N
V
D
12
SunderlandSunderlandSUN
31113304
N
V
D
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
V
D
D
14
IpswichIpswichIPS
310248-43
D
D
V
15
BournemouthBournemouthBOU
302145-12
N
N
D
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
N
N
D
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
N
D
D
18
TottenhamTottenhamTOT
301205-51
N
D
D
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
D
D
D
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

Au classement de Premier League, Crystal Palace occupe la 13e place tandis qu'Ipswich Town pointe à la 14e position.

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Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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