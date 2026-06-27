A quelle heure commence le jeu ?

Les options pour regarder Croatie vs Ghana à la télévision et en streaming sont disponibles ci-dessous.

Comment regarder Croatie contre Ghana avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Croatie vs Ghana : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Croatie et Ghana débutera à 27 juin 2026, 23:00.

Du côté croate, Zlatko Dalic devrait aligner un onze avec Dominik Livakovic dans les buts, une défense à quatre composée de Josip Stanisic, Josip Sutalo, Josko Gvardiol et Marin Pongracic, un milieu associant Mateo Kovacic, Ivan Perisic, Martin Baturina et Marco Pasalic, avec Luka Modric dans son rôle habituel et Petar Musa en pointe. Aucune blessure ni suspension n'est signalée pour la Croatie à ce stade.

Côté ghanéen, Carlos Queiroz devrait s'appuyer sur Benjamin Asare dans les buts, une défense formée de Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah et Marvin Senaya, un double pivot Kwasi Sibo et Thomas Partey, avec Caleb Yirenkyi, Inaki Williams et Antoine Semenyo dans le couloir, et Jordan Ayew en tête d'attaque. Le Ghana ne déplore lui non plus aucun absent. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi si la situation évolue.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

La Croatie présente un bilan de 2 victoires, 0 nul et 3 défaites sur ses cinq derniers matchs, avec 8 buts marqués et 7 encaissés. Leur résultat le plus récent est une victoire 1-0 contre le Panama en Coupe du monde le 23 juin, qui a suivi une défaite 4-2 contre l'Angleterre lors du match d'ouverture du tournoi. En matchs amicaux de préparation, les Vatreni ont battu la Slovénie 2-1 mais se sont inclinés face à la Belgique (2-0) et au Brésil (3-1).

Le Ghana affiche pour sa part un bilan de 1 victoire, 2 nuls et 2 défaites sur ses cinq derniers matchs. Leur sortie la plus récente est le 0-0 face à l'Angleterre le 23 juin, après une victoire 1-0 contre le Panama en ouverture du tournoi. Les Black Stars n'ont concédé aucun but lors de leurs deux matchs de Coupe du monde. En amont du tournoi, ils ont partagé les points avec le Pays de Galles (1-1) avant de s'incliner contre le Mexique (2-0) et l'Allemagne (2-1).

Aucune donnée relative aux cinq dernières confrontations entre la Croatie et le Ghana n'est disponible dans les données actuelles.

Dans le Groupe L, la Croatie occupe la troisième place tandis que le Ghana est deuxième avant cette dernière journée de phase de groupes.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.