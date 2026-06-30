A quelle heure commence le jeu ?

Coupe du monde - Phase Finale Dallas Stadium

Les options de chaîne TV et de live stream pour suivre Côte d'Ivoire - Norvège sont listées ci-dessous.

Comment regarder Côte d'Ivoire contre Norvège avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Côte d'Ivoire vs Norvège : heure du coup d'envoi

Coupe du monde - Phase Finale Dallas Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Côte d'Ivoire et Norvège débutera à 30 juin 2026, 19:00.

Du côté ivoirien, Emerse Fae devrait aligner Yahia Fofana dans les buts, avec une défense composée de Guela Doué, Odilon Kossounou, Pathé Ciss et Ghislain Konan. Ibrahim Sangaré et Franck Kessié sont attendus dans l'entrejeu aux côtés de Christ Inao Oulai, tandis qu'Amad Diallo et Nicolas Pépé apporteront le danger sur les ailes. Yan Diomandé devrait évoluer en pointe. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans le groupe des Éléphants.

Pour la Norvège, Ståle Solbakken devrait retrouver son équipe type après la large rotation opérée face à la France. Ørjan Nyland prend place dans les buts, protégé par Kristoffer Ajer, Fredrik Aursnes, Torbjørn Heggem et David Møller Wolfe. Martin Ødegaard, Patrick Berg et Sander Berge se partagent le milieu de terrain. Antonio Nusa, Erling Haaland et Alexander Sørloth forment l'attaque. Aucune absence n'est confirmée pour l'instant ; des mises à jour seront apportées à l'approche du coup d'envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

La Côte d'Ivoire présente un bilan de quatre victoires pour une défaite sur ses cinq derniers matchs. La rencontre la plus récente s'est soldée par un succès 2-0 contre Curaçao en phase de groupes, Pépé signant un doublé. Avant cela, les Éléphants avaient perdu 2-1 face à l'Allemagne, puis battu l'Équateur 1-0 à l'ouverture du tournoi. Deux matchs amicaux de préparation avaient vu la Côte d'Ivoire s'imposer 2-1 contre la France et 1-0 face à l'Écosse. L'équipe a ouvert le score dans chacun de ses trois matchs de Coupe du monde, signe d'une constance offensive remarquable.

La Norvège affiche trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq dernières sorties. Le résultat le plus récent est une défaite 4-1 contre la France, match lors duquel Solbakken avait fait tourner son effectif en ménageant notamment Haaland, Ødegaard et Nusa. Avant cela, les Norvégiens avaient battu le Sénégal 3-2 et l'Irak 4-1 en phase de groupes. Un nul 1-1 contre le Maroc et une victoire 3-1 contre la Suède en amical complètent ce bilan. Sur ces cinq matchs, la Norvège a inscrit 12 buts et en a concédé 9, ce qui en fait l'une des équipes les plus prolifiques encore en lice.

Les données disponibles ne recensent aucun face-à-face entre la Côte d'Ivoire et la Norvège. Cette rencontre pourrait constituer leur première confrontation en phase finale de Coupe du monde.

La Côte d'Ivoire a terminé deuxième du Groupe E, tandis que la Norvège a fini deuxième du Groupe I, ce qui a conduit à ce 32e de finale à Dallas.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.