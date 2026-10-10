A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 2 - Journée 8 10 oct. 2026 - 08:00 Stade Gabriel Montpied

Ce match de Ligue 2 entre Clermont Foot et Red Star est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options disponibles sont listées ci-dessous.

Comment regarder Clermont Foot contre Red Star avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Clermont Foot vs Red Star : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 8 10 oct. 2026 - 08:00 Stade Gabriel Montpied

Le match d'aujourd'hui entre Clermont Foot et Red Star débutera à 10 oct. 2026, 14:00.

Du côté de Clermont Foot, David Guion prépare son groupe sans que des informations précises sur les blessés ou les suspendus ne soient disponibles pour le moment. La composition probable sera communiquée à l'approche du coup d'envoi.

Red Star se présente dans la même situation : Damien Perrinelle n'a pas encore dévoilé son onze probable, et aucun forfait n'a été confirmé officiellement. Les deux équipes complèteront ces informations avant le match.

Clermont Foot affiche un bilan peu encourageant sur ses cinq dernières sorties en Ligue 2, avec quatre nuls et aucune victoire. Les Auvergnats n'ont pas trouvé le chemin des filets lors de deux de ces rencontres, notamment contre Boulogne (0-0) et Sochaux (0-0), et ont concédé un match nul 1-1 face à Grenoble lors de leur dernière journée de championnat. Sur ces quatre matchs de Ligue 2, Clermont a inscrit deux buts et en a encaissé deux.

Red Star présente un visage bien différent. Les Franciliens ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs de Ligue 2, avec notamment des succès contre Guingamp (3-1), Metz (1-0) et Laval (2-1). Leur seul revers sur cette période remonte à une défaite 4-1 contre Reims fin août. Red Star a marqué sept buts sur ces quatre rencontres de championnat, ce qui témoigne d'une efficacité offensive réelle.

Le dernier face-à-face entre ces deux clubs remonte au 20 mars 2026 en Ligue 2, avec une victoire de Red Star 1-0 à Clermont. Sur les quatre confrontations les plus récentes en championnat, le bilan est équilibré : Red Star compte une victoire, Clermont aucune, et trois matchs se sont terminés sur un score nul. Les deux équipes ont montré une tendance au partage des points lorsqu'elles se rencontrent, même si Red Star a pris l'avantage lors du dernier duel.

En Ligue 2, Red Star occupe la 3e place du classement, tandis que Clermont Foot se trouve en 16e position. L'écart entre les deux clubs illustre la différence de dynamique actuelle : l'un vise le haut de tableau, l'autre cherche à se stabiliser loin de la zone dangereuse.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.