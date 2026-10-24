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Chelsea vs Tottenham: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Chelsea vs Tottenham
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Comment regarder le match de Premier League entre Chelsea et Tottenham, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

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A quelle heure commence le jeu ?

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Premier League - Journée 8
Stamford Bridge
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Le match Chelsea - Tottenham est diffusé en direct sur Canal+ Live, myCANAL et Canal+ Foot. Retrouvez le match sur ces plateformes via les liens ci-dessous.

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Comment regarder Chelsea contre Tottenham avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Chelsea vs Tottenham : heure du coup d'envoi

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Premier League - Journée 8
Stamford Bridge

Le match d'aujourd'hui entre Chelsea et Tottenham débutera à 24 oct. 2026, 18:30.

Chelsea vs Tottenham Équipes probables

3-4-2-1
Chelsea crest
Chelsea
CHE
page.match.formation.title
Tottenham crest
Tottenham
TOT
3-5-2
M. PendersM. PendersM. LacroixM. LacroixL. ColwillL. ColwillJ. AcheampongJ. AcheampongM. RogersM. RogersJ. HatoJ. HatoJ. HendersonJ. HendersonC. PalmerC. PalmerM. CaicedoM. CaicedoP. NetoP. NetoJ. PedroJ. PedroA. KinskyA. KinskyJ. van HeckeJ. van HeckeM. SenesiM. SenesiM. van de VenM. van de VenM. KudusM. KudusJ. MaddisonJ. MaddisonA. GrayA. GrayA. RobertsonA. RobertsonS. TonaliS. TonaliD. SolankeD. SolankeO. MarmoushO. Marmoush
Tottenham crest
Tottenham
TOT
3-4-2-1
Chelsea

Onze de départ

Tottenham

Entraineur

  • X. Alonso
  • R. De Zerbi

Du côté de Chelsea, Xabi Alonso devrait aligner un onze composé de Mike Penders dans les cages, Maxence Lacroix, Levi Colwill et Jorrel Hato en défense centrale, Josh Acheampong dans le couloir droit, Jordan Henderson, Moïses Caicedo et Cole Palmer au milieu, avec Pedro Neto, Morgan Rogers et João Pedro en attaque. Jamie Gittens, Reece James, Emanuel Emegha, Emiliano Martinez et Pep Chavarria sont tous indisponibles sur blessure.

Pour Tottenham, Roberto De Zerbi devrait s'appuyer sur Antonin Kinsky dans les buts, une défense à trois composée de Marcos Senesi, Micky van de Ven et Jan Paul van Hecke, Andrew Robertson dans le couloir gauche, James Maddison, Sandro Tonali et Archie Gray au milieu, avec Dominic Solanke, Mohammed Kudus et Omar Marmoush en attaque. Rodrigo Bentancur est suspendu, tandis que Xavi Simons, Wilson Odobert, Mykhaylo Mudryk, Lucas Bergvall, Savio, Tosin Adarabioyo, Pedro Porro et Destiny Udogie sont tous blessés.

CHE

CHE - Forme

LEE
V6-3
HUL
N2-2
BRE
D3-0
BOU
V5-1
EVE
V0-2
But marqué (encaissé)
15/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
TOT

TOT - Forme

EVE
N0-0
LIV
D3-1
AVL
D2-3
MUN
N1-1
COV
V3-1
But marqué (encaissé)
7/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Chelsea affiche un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Les Blues ont inscrit 16 buts et en ont concédé neuf sur cette période, avec comme temps fort une victoire 6-3 en Carabao Cup contre Leeds United. La défaite 3-0 à Brentford reste la seule entache récente, effacée depuis par des succès convaincants contre Bournemouth (5-1) et Everton (0-2).

Tottenham, de son côté, n'a remporté aucun de ses cinq derniers matchs : deux nuls et trois défaites, seulement trois buts marqués pour huit encaissés. Les Spurs ont perdu 2-3 contre Aston Villa lors de leur dernier match de Premier League, après une élimination en Carabao Cup face à Liverpool (3-1). Un nul 1-1 contre Manchester United et une victoire 3-1 à Coventry constituent les rares points positifs de cette série.

Face à face

ChelseaNulTottenham
4
0
1
Jeux d'amitié des clubs
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
FDM
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
FDM
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FDM
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
FDM
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
FDM
9Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Le dernier affrontement entre les deux clubs en Premier League remonte au 19 mai 2026, Chelsea s'imposant 2-1 à Stamford Bridge. Avant cela, Tottenham avait été battu 0-1 à domicile en novembre 2025, et Chelsea avait également gagné 1-0 en avril 2025. Sur les cinq dernières confrontations recensées, Chelsea mène avec trois victoires contre une pour Tottenham, les deux équipes s'étant également neutralisées lors d'un match amical en août 2026 (1-2 pour Tottenham).

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
V
V
D
V
V
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
V
V
V
V
N
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
D
N
D
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
D
V
N
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
D
N
V
N
N
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
N
D
N
V
N
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
D
N
V
N
N
9
IpswichIpswichIPS
83141216-410
N
D
V
D
V
10
HullHullHUL
723287+19
D
N
D
N
N
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
D
D
V
D
N
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
N
V
D
N
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
N
N
N
D
N
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
D
V
N
D
V
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
V
D
D
N
N
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
N
D
D
D
V
17
TottenhamTottenhamTOT
7133610-46
V
N
D
N
N
18
CoventryCoventryCOV
7205614-86
D
V
V
D
D
19
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
D
N
N
D
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
D
D
D
D
N
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

En Premier League, Chelsea occupe la quatrième place du classement, là où une qualification européenne se construit. Tottenham, seizième, se retrouve dans une zone de turbulences et a besoin de points pour s'éloigner de la zone de relégation.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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