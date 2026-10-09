Chelsea vs Bournemouth : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Chelsea vs Bournemouth : heure du coup d'envoi

Premier League - Journée 6 10 oct. 2026 - 10:00 Stamford Bridge

Le match d'aujourd'hui entre Chelsea et Bournemouth débutera à 10 oct. 2026, 16:00.

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Aperçu du match

Du côté de Chelsea, Xabi Alonso devrait s'appuyer sur un onze comprenant Emiliano Martínez dans les buts, une défense à trois avec Wesley Fofana, Maxence Lacroix et Levi Colwill, et Cole Palmer dans un rôle clé au milieu. Morgan Rogers et Pedro Neto sont également attendus dans le onze probable, tout comme Jordan Henderson, Valentín Barco, Pep Chavarria et Danny Welbeck. Reece James, João Pedro, Moisés Caicedo, Marco Palestra, Emanuel Emegha et Jamie Gittens sont tous forfaits.

Pour Bournemouth, Marco Rose devrait aligner Djordje Petrovic dans les buts, avec une défense comprenant Antonio Silva, Adam Smith, Adrien Truffert et James Hill. Tyler Adams, Lewis Cook, Ryan Christie, Marcus Tavernier, Rayan et Evanilson complètent le onze probable. Les Cherries sont privés d'Alex Scott, Justin Kluivert, David Brooks, Amine Adli, Julian Araujo, Eli Junior Kroupi et Veljko Milosavljevic.

Chelsea présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Blues ont marqué 15 buts sur cette période mais en ont concédé 11, illustrant un déséquilibre entre une attaque prolifique et une défense fragile. Leur dernier match en date, une défaite 3-0 à Brentford en Premier League, reste le résultat le plus préoccupant, même si la victoire 6-3 contre Leeds en Carabao Cup démontre le potentiel offensif de l'équipe.

Bournemouth, de son côté, affiche également deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq dernières sorties. Les Cherries ont concédé la défaite face à Liverpool (0-1) lors de leur dernier match de championnat, mais ont su arracher des nuls face à Brentford (2-2) et Newcastle (2-2), et ont décroché une victoire convaincante 4-0 contre Lincoln City en Carabao Cup.

Les cinq dernières confrontations entre Chelsea et Bournemouth révèlent une série remarquablement équilibrée, avec deux victoires pour Chelsea, deux nuls et aucune victoire pour les Cherries. Les matchs à Stamford Bridge ont souvent tourné au partage des points, avec deux nuls 2-2 lors des deux dernières réceptions des Blues. Chelsea a tout de même su s'imposer à domicile par le passé, notamment lors d'un succès 2-1 en mai 2024, tandis que la seule victoire à l'extérieur de cette série revient également aux Blues, vainqueurs 1-0 à Bournemouth en septembre 2024. Cette tendance aux matchs serrés et indécis donne tout son relief à la rencontre de ce week-end.

En Premier League, Chelsea occupe la dixième place du classement tandis que Bournemouth pointe à la dix-septième position, ce qui place les deux équipes dans des dynamiques très différentes : les Blues cherchent à intégrer le haut de tableau, alors que les Cherries ont besoin de points pour s'éloigner de la zone dangereuse.

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