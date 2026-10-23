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A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 1 - Journée 8 23 oct. 2026 - 14:45 Stade Francis le Ble

Ce match de Ligue 1 entre Brest et Nice est diffusé en direct sur DAZN et Molotov. Retrouvez ci-dessous les options pour suivre la rencontre en streaming.

Comment regarder Brest contre Nice avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Brest vs Nice : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 8 23 oct. 2026 - 14:45 Stade Francis le Ble

Le match d'aujourd'hui entre Brest et Nice débutera à 23 oct. 2026, 20:45.

Du côté de Brest, Julien Lachuer devra se passer de plusieurs joueurs : Giovani Versini, Raphael Le Guen, Romain Cagnon, Brendan Chardonnet et Noah Edjouma sont tous à l'infirmerie. Le onze probable alignerait Egil Selvik dans les buts, avec Bradley Locko, Kenny Lala, Gautier Lloris, Lucas Tousart, Mama Balde, Kamory Doumbia, Joris Chotard, Hugo Magnetti, Pathe Mboup et Ludovic Ajorque.

Nice sera privé de Laurent Abergel, Moïse Bombito, Antoine Mendy et Salis Abdul Samed pour ce déplacement. Olivier Pantaloni devrait s'appuyer sur une équipe composée de Yehvann Diouf, Xavier Mandza, Youssouf Ndayishimiye, Mohamed Abdelmonem, Hicham Boudaoui, Axel Witsel, Gauthier Hein, Niels Nkounkou, Jonathan Clauss, Mohamed Amoura et Elye Wahi. Aucune suspension n'est à signaler dans les deux camps.

Brest affiche un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs. La formation brestoise a signé sa meilleure performance récente face à Angers (5-1), avant de partager les points avec Lille (1-1) lors de la journée la plus récente. Sur l'ensemble de cette série, les hommes de Lachuer ont inscrit neuf buts et en ont concédé six, témoignant d'une équipe capable de marquer mais pas toujours imperméable.

Nice présente un bilan identique en nombre de victoires sur la même période : deux succès, un nul et deux défaites. Les Niçois ont battu Strasbourg (2-1) puis Lille (2-1), mais ont chuté à Lyon (2-1) lors de leur dernier déplacement. Ils ont marqué sept buts et en ont encaissé six sur ces cinq rencontres.

Le dernier face-à-face entre ces deux équipes s'est soldé par un match nul 2-2 à Nice en Ligue 1, le 1er février 2026. Sur les cinq dernières confrontations, Brest compte une victoire, Nice une victoire, et trois matchs se sont conclus sur un nul ou un résultat partagé — dont un succès marquant de Brest 4-1 à domicile en septembre 2025 et une large victoire niçoise 6-0 en mai 2025.

En Ligue 1, Brest occupe la dixième place et Nice la treizième, deux équipes de milieu de tableau qui ont besoin de points pour se rapprocher du haut du classement.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.