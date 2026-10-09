Brest vs Angers : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Brest vs Angers : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 6 10 oct. 2026 - 14:45 Stade Francis le Ble

Le match d'aujourd'hui entre Brest et Angers débutera à 10 oct. 2026, 20:45.

Où regarder le match ?

Ce match de Ligue 1 entre Brest et Angers est diffusé en direct à la télévision et en streaming.

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Aperçu du match

Du côté de Brest, Julien Lachuer devra composer sans Brendan Chardonnet, Romain Cagnon et Raphaël Le Guen, tous trois à l'infirmerie. Le onze probable alignerait Egil Selvik dans les buts, avec une défense organisée autour de Gautier Lloris, Kenny Lala, Lucas Tousart et Bradley Locko. Kamory Doumbia, Pathé Mboup, Joris Chotard et Hugo Magnetti formeraient le milieu, avec Giovani Versini et Ludovic Ajorque en attaque.

Angers sera privé de Jim Allevinah, seule absence signalée dans le groupe de Stéphane Gilli. Le onze probable verrait Anthony Lopes garder les buts, devant une défense composée d'Ousmane Camara, Jordan Lefort, Carlens Arcus et Joseph Kalulu. Branco van den Boomen, Harouna Djibirin, Yassin Belkhdim et Amine Sbai occuperaient le milieu, avec Amine El Ouazzani et Prosper Peter en pointe.

Brest affiche un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. La rencontre la plus récente était un nul 2-2 face à Monza dans un match amical, mais en Ligue 1, les Brestois ont enchaîné deux revers consécutifs contre Auxerre (1-2) et le PSG (0-1). Leur seule victoire sur la période remonte au déplacement au Havre, conclu sur le score de 2-1. Au total, Brest a inscrit sept buts et en a concédé huit sur ces cinq rencontres.

Angers présente un bilan légèrement plus solide avec deux victoires, un nul et deux défaites. Les Angevins ont battu Troyes 2-0 lors de leur dernier match de Ligue 1 et avaient auparavant dominé Auxerre 3-1 à l'extérieur. Ils ont partagé les points avec Le Havre (0-0) et ont concédé des défaites face à Rennes et Lille. Sur cinq matchs, Angers a marqué six buts et en a encaissé cinq.

Le dernier affrontement entre ces deux équipes en Ligue 1 s'est soldé par un match nul 1-1 au Stade Francis-Le Blé le 17 mai 2026. Sur les cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, Brest domine nettement avec trois victoires contre une pour Angers, et un match nul. Les Brestois ont notamment remporté deux rencontres à domicile sur le score de 2-0, dont une en mars 2025.

En Ligue 1, Brest occupe la 11e place du classement tandis qu'Angers pointe à la 7e position, ce qui en fait les visiteurs les mieux classés de cette rencontre.

Comment utiliser un VPN ?

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