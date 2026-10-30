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Où voir Brentford vs Nottingham Forest en direct aujourd'hui : avant-match, onze de départ, diffusion en direct, streaming, chaînes TV et horaires

Brentford vs Nottingham Forest
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Nottingham Forest
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Comment regarder le match de Ligue Premier entre Brentford et Nottingham Forest en direct? GOAL vous présente tout sur les équipes, l'heure du coup d'envoi, où regarde en direct, le onze, dernières infos et blessés et suspendus.

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Brentford vs Nottingham Forest : heure du coup d'envoi

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Premier League - Journée 9
Gtech Community Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Brentford et Nottingham Forest débutera à 31 oct. 2026, 16:00.

Sur quelle chaîne passe le match aujourd'hui ?

Les options de diffusion TV et de streaming en direct pour ce match sont listées ci-dessous.

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Avant-match

Brentford vs Nottingham Forest Équipes probables

4-2-3-1
Brentford crest
Brentford
BRE
Formation
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
3-4-2-1
C. KelleherC. KelleherS. van den BergS. van den BergK. Lewis-PotterK. Lewis-PotterM. KayodeM. KayodeK. AjerK. AjerD. OuattaraD. OuattaraM. SangareM. SangareK. SchadeK. SchadeA. HickeyA. HickeyM. JensenM. JensenI. ThiagoI. ThiagoM. SelsM. SelsN. MilenkovicN. MilenkovicMurilloMurilloJ. CunhaJ. CunhaD. MunozD. MunozL. NetzL. NetzJ. McAteeJ. McAteeM. Gibbs-WhiteM. Gibbs-WhiteD. NdoyeD. NdoyeX. SchlagerX. SchlagerL. DelapL. Delap
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
4-2-3-1
Brentford

Onze de départ

Nottingham Forest

Entraineur

  • K. Andrews
  • O. Glasner

Keith Andrews devrait aligner un onze avec Caoimhin Kelleher dans les buts, une défense composée de Sepp van den Berg, Keane Lewis-Potter, Michael Kayode et Kristoffer Vassbakk Ajer, et un milieu articulé autour de Mathias Jensen et Mamadou Sangare. Dango Ouattara, Kevin Schade et Aaron Hickey complètent le dispositif, avec Igor Thiago en pointe. Yehor Yarmoliuk est suspendu, tandis qu'Antoni Milambo et Joshua Dasilva sont indisponibles sur blessure.

Oliver Glasner devrait s'appuyer sur Matz Sels dans les cages, avec une défense à quatre composée de Nikola Milenkovic, Murillo, Jair Cunha et Daniel Munoz. Luca Netz, James McAtee, Xaver Schlager et Morgan Gibbs-White sont attendus au milieu, avec Dan Ndoye et Liam Delap en soutien offensif. Igor Jesus, Nicolo Savona, Neco Williams et Nicolas Dominguez sont tous forfaits sur blessure.

BRE

BRE - Forme

CHE
V3-0
AVL
N2-2
LIV
D1-2
HUL
N1-1
SUN
D3-2
But marqué (encaissé)
9/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
NFO

NFO - Forme

AVL
V1-2
COV
D0-1
CRY
D3-1
ARS
D0-1
IPS
N1-1
But marqué (encaissé)
4/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Brentford présente un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur résultat le plus récent est une défaite 3-2 face à Sunderland en Carabao Cup, qui fait suite à un nul 1-1 à Hull en Premier League. Les Bees ont inscrit neuf buts et en ont concédé huit sur cette période, avec notamment un succès 3-0 contre Chelsea comme meilleure performance.

Nottingham Forest affiche un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites lors de leurs cinq dernières sorties en Premier League. Leur match le plus récent s'est soldé par un nul 1-1 à Ipswich, après une défaite 0-1 face à Arsenal. Les Reds ont marqué quatre buts et en ont concédé quatre sur cette série, leur seule victoire étant un succès 1-2 à Aston Villa.

Face à face

BrentfordNulNottingham Forest
2
0
3
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
0
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
FDM
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
3
Brentford badge
Brentford
BRE
1
FDM
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Brentford badge
Brentford
BRE
2
FDM
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
0
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
FDM
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
FDM
6Buts marqués9
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La confrontation la plus récente entre les deux clubs en Premier League remonte au 25 janvier 2026, avec une victoire 0-2 de Nottingham Forest au Gtech Community Stadium. Sur les cinq derniers duels recensés, Forest s'impose comme l'équipe dominante avec trois victoires contre une pour Brentford, et un match nul. Les Reds ont inscrit neuf buts dans ces rencontres, contre sept pour les Bees.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
D
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
V
V
V
D
V
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
D
V
V
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
V
V
D
V
N
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
D
V
V
D
N
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
N
D
N
V
N
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
N
N
D
N
V
8
NewcastleNewcastleNEW
83231214-211
V
D
D
V
D
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
V
V
N
V
D
10
HullHullHUL
824298+110
N
D
N
D
N
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
D
D
N
V
N
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
N
D
V
D
V
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
V
V
D
D
N
14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
V
V
N
D
N
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
V
V
D
N
N
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
D
N
N
N
D
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
D
D
V
N
D
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
N
D
D
D
V
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
D
D
V
V
D
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
N
D
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

En Premier League, Brentford occupe la sixième place, synonyme de lutte pour une place européenne, tandis que Nottingham Forest est dix-huitième, dans la zone de relégation. Ce match oppose donc un club qui vise le haut du tableau à un autre qui se bat pour sa survie dans l'élite.

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Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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