Où voir Brentford vs Nottingham Forest en direct aujourd'hui : avant-match, onze de départ, diffusion en direct, streaming, chaînes TV et horaires

Brentford vs Nottingham Forest : heure du coup d'envoi

Premier League - Journée 9 31 oct. 2026 - 11:00 Gtech Community Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Brentford et Nottingham Forest débutera à 31 oct. 2026, 16:00.

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Avant-match

Keith Andrews devrait aligner un onze avec Caoimhin Kelleher dans les buts, une défense composée de Sepp van den Berg, Keane Lewis-Potter, Michael Kayode et Kristoffer Vassbakk Ajer, et un milieu articulé autour de Mathias Jensen et Mamadou Sangare. Dango Ouattara, Kevin Schade et Aaron Hickey complètent le dispositif, avec Igor Thiago en pointe. Yehor Yarmoliuk est suspendu, tandis qu'Antoni Milambo et Joshua Dasilva sont indisponibles sur blessure.

Oliver Glasner devrait s'appuyer sur Matz Sels dans les cages, avec une défense à quatre composée de Nikola Milenkovic, Murillo, Jair Cunha et Daniel Munoz. Luca Netz, James McAtee, Xaver Schlager et Morgan Gibbs-White sont attendus au milieu, avec Dan Ndoye et Liam Delap en soutien offensif. Igor Jesus, Nicolo Savona, Neco Williams et Nicolas Dominguez sont tous forfaits sur blessure.

Brentford présente un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur résultat le plus récent est une défaite 3-2 face à Sunderland en Carabao Cup, qui fait suite à un nul 1-1 à Hull en Premier League. Les Bees ont inscrit neuf buts et en ont concédé huit sur cette période, avec notamment un succès 3-0 contre Chelsea comme meilleure performance.

Nottingham Forest affiche un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites lors de leurs cinq dernières sorties en Premier League. Leur match le plus récent s'est soldé par un nul 1-1 à Ipswich, après une défaite 0-1 face à Arsenal. Les Reds ont marqué quatre buts et en ont concédé quatre sur cette série, leur seule victoire étant un succès 1-2 à Aston Villa.

La confrontation la plus récente entre les deux clubs en Premier League remonte au 25 janvier 2026, avec une victoire 0-2 de Nottingham Forest au Gtech Community Stadium. Sur les cinq derniers duels recensés, Forest s'impose comme l'équipe dominante avec trois victoires contre une pour Brentford, et un match nul. Les Reds ont inscrit neuf buts dans ces rencontres, contre sept pour les Bees.

En Premier League, Brentford occupe la sixième place, synonyme de lutte pour une place européenne, tandis que Nottingham Forest est dix-huitième, dans la zone de relégation. Ce match oppose donc un club qui vise le haut du tableau à un autre qui se bat pour sa survie dans l'élite.

Comment utiliser un VPN ?

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Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

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Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.