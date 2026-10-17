A quelle heure commence le jeu ?

Premier League - Journée 7 17 oct. 2026 - 10:00 Gtech Community Stadium

En France, Brentford - Liverpool est diffusé en direct sur CANAL+ Live et disponible en streaming sur myCANAL. Retrouvez ci-dessous les options pour regarder le match en direct.

Comment regarder Brentford contre Liverpool avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Brentford vs Liverpool : heure du coup d'envoi

Premier League - Journée 7 17 oct. 2026 - 10:00 Gtech Community Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Brentford et Liverpool débutera à 17 oct. 2026, 16:00.

Du côté de Brentford, Keith Andrews est privé de plusieurs joueurs : Antoni Milambo, Joshua Dasilva, Mikkel Damsgaard, Kevin Schade, Nathan Collins et Jannik Schuster sont tous à l'infirmerie. Le onze probable des Bees devrait s'articuler autour de Caoimhin Kelleher dans les buts, avec une défense composée de Kristoffer Vassbakk Ajer, Malick Diouf, Michael Kayode et Sepp van den Berg, et un milieu incluant Mathias Jensen, Vitaly Janelt et Keane Lewis-Potter.

Liverpool présente également un effectif amoindri. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Cody Gakpo, Alexander Isak, Dominik Szoboszlai et Vitezslav Jaros sont tous blessés, tandis que Ryan Gravenberch est suspendu. Andoni Iraola devrait aligner Alisson Becker dans les buts, avec Virgil van Dijk, Ronald Araujo et Jeremy Jacquet en défense, et un milieu composé d'Alexis Mac Allister, Florian Wirtz et Victor Munoz, avec Bradley Barcola, Trey Nyoni et Lewis Koumas en soutien.

Brentford traverse une période solide avec un bilan de deux victoires, trois nuls et aucune défaite lors de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Bees ont inscrit neuf buts sur cette série, dont un succès 3-0 face à Chelsea et une victoire 1-2 à Reading en Carabao Cup. Leur dernier match s'est conclu sur un nul 2-2 contre Aston Villa en Premier League.

Liverpool affiche un bilan plus irrégulier sur ses cinq dernières sorties : deux victoires, un nul et deux défaites. Les Reds ont encaissé six buts lors de leur seule victoire européenne, un succès 6-3 face au LASK en Ligue des Champions, avant de s'incliner 0-3 contre Manchester City lors de leur dernier match de Premier League. Ils avaient auparavant battu Bournemouth 0-1 et Tottenham 3-1 en Carabao Cup.

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 24 mai 2026, avec un match nul 1-1 à Anfield en Premier League. Sur les cinq derniers affrontements directs, les bilans sont serrés : Liverpool compte deux victoires, Brentford en compte également deux, et un match s'est terminé sur un nul. Brentford avait notamment battu Liverpool 3-2 à domicile en octobre 2025, tandis que Liverpool s'était imposé 4-1 au Gtech Community Stadium en février 2024.

En Premier League, Brentford occupe la quatrième place du classement, ce qui en fait l'équipe la mieux classée de cette affiche. Liverpool, neuvième, cherche à remonter au classement et sait qu'un succès à Londres lui permettrait de se rapprocher sensiblement de son adversaire du jour.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.