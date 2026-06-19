A quelle heure commence le jeu ?

Le match Brésil vs Haïti est diffusé en direct sur beIN SPORTS CONNECT. Retrouvez ci-dessous les options disponibles pour suivre la rencontre en live stream.

Comment regarder Brésil contre Haïti avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Brésil vs Haïti : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Brésil et Haïti débutera à 20 juin 2026, 02:30.

Carlo Ancelotti devrait aligner un onze avec Alisson Becker dans les cages, une défense composée de Douglas Santos, Marquinhos, Danilo Luiz Da Silva et Gabriel, un double pivot Casemiro-Bruno Guimaraes, et un quatuor offensif formé de Raphinha, Lucas Paqueta, Vinicius Junior et Matheus Cunha. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans le groupe brésilien, mais l'absence de Neymar, écarté en raison de sa blessure au mollet, pèse sur les options offensives d'Ancelotti.

Du côté haïtien, Sebastien Migne devrait reconduire un onze articulé autour de Johny Placide dans les buts, avec une défense comprenant Martin Experience, Hannes Delcroix, Ricardo Ade et Carlens Arcus. Jean-Ricner Bellegarde et Josue Casimir animeront le milieu de terrain, tandis que Wilson Isidor et Frantzdy Pierrot seront attendus en attaque. Aucune blessure ni suspension n'est répertoriée dans l'effectif haïtien à ce stade.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions 10 Neymar Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Le Brésil présente un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs. La Seleção a été tenue en échec 1-1 par le Maroc lors de son entrée en lice en Coupe du monde, après avoir pourtant enchaîné trois succès consécutifs en préparation, dont une large victoire 6-2 face au Panama. Au total sur ces cinq rencontres, le Brésil a marqué 13 buts et en a concédé 7, ce qui illustre une efficacité offensive réelle mais aussi une vulnérabilité défensive persistante.

Haïti affiche un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur la même période. Les Grenadiers ont été battus 1-0 par l'Écosse lors de leur premier match de Coupe du monde, après avoir subi une défaite 1-2 contre le Pérou en amical. Leur meilleur résultat récent reste une victoire convaincante 4-0 contre la Nouvelle-Zélande. Sur cinq matchs, Haïti a inscrit 6 buts et en a encaissé 5.

BRÉ Derniers matches HAI 2 Victoires 0 Nul 0 Brésil 7 - 1 Haïti

Haïti 0 - 6 Brésil 13 Buts marqués 1 Match à plus de 2,5 buts 2/2 Les deux équipes ont marqué 1/2

Les deux nations se sont affrontées à deux reprises dans les données disponibles, et le Brésil a dominé à chaque fois. La rencontre la plus récente remonte à la Copa America 2016, où le Brésil s'est imposé 7-1. Avant cela, en août 2004, Haïti avait reçu le Brésil lors d'un match amical et s'était incliné 0-6. Le bilan global est sans appel : deux victoires brésiliennes, 13 buts marqués, 1 encaissé.

Dans le Groupe C de la Coupe du monde 2026, le Brésil et Haïti occupent tous deux la troisième place du classement avant cette rencontre.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.