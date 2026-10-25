Boulogne vs Reims : tout savoir du match, comment voir en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

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Boulogne vs Reims : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 10 26 oct. 2026 - 15:45 Stade de la Liberation

Le match d'aujourd'hui entre Boulogne et Reims débutera à 26 oct. 2026, 20:45.

Où regarder le match aujourd'hui ?

Boulogne - Reims sera diffusé en direct sur beIN SPORTS 1 et en streaming via beIN SPORTS CONNECT et myCANAL. Les abonnés peuvent accéder au match sur ces plateformes.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Aperçu du match

Du côté de Boulogne, l'entraîneur Fabien Dagneaux n'a communiqué aucune composition probable pour ce match. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans les données disponibles. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Reims, Nicolas Usai est également dans l'attente. Aucun forfait ni absence n'est confirmé à ce stade. La composition rémoise sera précisée dès que le club aura communiqué officiellement.

Boulogne présente un bilan de une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. La victoire la plus récente date du 16 octobre, avec un succès 2-0 à Grenoble en Ligue 2. Les Boulonnais ont également concédé une lourde défaite 6-1 face au Havre, bien que ce résultat soit issu d'une compétition amicale. En championnat, l'équipe a inscrit quatre buts pour en encaisser cinq sur ses quatre derniers matchs de Ligue 2.

Reims affiche deux victoires, deux nuls et une défaite sur la même période. La formation rémoise a dominé Dijon 4-2 lors de son dernier déplacement en Ligue 2, le 16 octobre. La seule défaite recensée est survenue face à Anderlecht dans un match de coupe amicale. Sur leurs quatre matchs de Ligue 2, les Rémois ont marqué huit buts et en ont concédé cinq.

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 4 avril 2026, lorsque Reims et Boulogne se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0) en Ligue 2. Avant cela, Boulogne avait reçu Reims en octobre 2025, s'inclinant lourdement 2-6 à domicile. Sur les cinq confrontations répertoriées, Reims domine nettement avec trois victoires contre aucune pour Boulogne, et deux matchs nuls.

En Ligue 2, Boulogne pointe à la 14e place du classement tandis que Reims occupe la 4e position, ce qui illustre le fossé actuel entre un club en difficulté et un prétendant à la montée.

Comment utiliser un VPN

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.