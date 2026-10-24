A quelle heure commence le jeu ?

Premier League - Journée 8 24 oct. 2026 - 07:30 Villa Park

Aston Villa - Manchester City est diffusé en direct sur Canal+, Canal+ Foot et myCANAL. Vous pouvez également suivre la rencontre sur CANAL+ Live. Les options pour regarder le match en live stream sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Aston Villa contre Manchester City avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Aston Villa vs Manchester City : heure du coup d'envoi

Premier League - Journée 8 24 oct. 2026 - 07:30 Villa Park

Le match d'aujourd'hui entre Aston Villa et Manchester City débutera à 24 oct. 2026, 13:30.

Du côté d'Aston Villa, Unai Emery est privé d'Amadou Onana, Matteo Ruggeri et Aaron Wan-Bissaka sur blessure, sans aucune suspension à déplorer. Le onze probable devrait voir Zion Suzuki dans les buts, une défense composée de Matty Cash, Pau Torres, Victor Nilsson Lindelöf et Ian Maatsen, avec John McGinn, Ross Barkley, Boubacar Kamara et Joao Gomes au milieu, et Emiliano Buendia et Nicolas Jackson en attaque.

Pour Manchester City, Antoine Semenyo est le seul absent confirmé, victime d'une blessure au genou contre Ipswich. Erling Haaland est pleinement disponible malgré sa mise au repos en milieu de semaine. Le onze probable d'Enzo Maresca devrait aligner Gianluigi Donnarumma dans les buts, une défense à quatre avec Ruben Dias, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi et Josko Gvardiol, et un milieu composé d'Elliot Anderson, Iliman Ndiaye, Ayyoub Bouaddi, Jeremy Doku et Enzo Fernandez derrière Haaland. Nico O'Reilly, Matheus Nunes et Mateo Kovacic restent incertains après avoir manqué le match contre l'AEK Athènes.

Aston Villa présente un bilan de quatre victoires et un nul sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues, pour dix buts marqués et cinq encaissés. Leur dernier résultat est la victoire 3-1 en Ligue des Champions contre le Viking, et ils ont également décroché un succès 1-0 à Newcastle en Premier League. Leur seul faux pas dans cette période est un match nul 2-2 contre Brentford.

Manchester City affiche cinq victoires en cinq matchs, avec treize buts marqués et quatre concédés. Leur dernière sortie en championnat s'est soldée par un succès 5-3 contre Sunderland, et ils ont également battu Ipswich 3-2 en Premier League. La seule défaite récente des Citizens remonte à leur revers 4-2 contre le PSG en Ligue des Champions, auquel ils ont répondu par deux victoires consécutives dont le 5-1 contre l'AEK Athènes.

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s'est jouée en mai 2026 : Aston Villa s'était imposé 2-1 à l'Etihad Stadium. Sur les cinq dernières confrontations en Premier League, Villa mène avec trois victoires contre deux pour Manchester City. La dernière victoire de City à Villa Park remonte à avril 2024, sur le score de 4-1.

En Premier League, Manchester City occupe la première place du classement, tandis qu'Aston Villa pointe à la douzième position. Malgré cet écart au tableau, le bilan récent des confrontations directes illustre que les positions ne reflètent pas toujours la réalité du rapport de force entre ces deux équipes.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.