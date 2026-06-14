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Allemagne vs Curaçao: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Allemagne vs Curaçao
Allemagne
Curaçao
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Comment regarder le match de Coupe du monde entre Allemagne et Curaçao, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

Allemagne - Curaçao est diffusé en France sur plusieurs chaînes et plateformes. Les options TV et live stream sont listées ci-dessous.

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Comment regarder Allemagne contre Curaçao avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Allemagne vs Curaçao : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Allemagne et Curaçao débutera à 14 juin 2026, 19:00.

Allemagne vs Curaçao Équipes probables

4-2-3-1
Allemagne crest
Allemagne
ALM
Formation
Curaçao crest
Curaçao
CUW
4-3-3
1M. Neuer6J. Kimmich15N. Schlotterbeck4J. Tah22D. Raum17F. Wirtz8L. Goretzka19L. Sane5A. Pavlovic10J. Musiala7K. Havertz1E. Room2S. Sambo18A. Obispo3J. Gaari5S. Floranus10L. Bacuna8L. Comenencia7J. Bacuna9J. Locadia14K. Gorre21T. Chong
Curaçao crest
Curaçao
CUW
4-2-3-1
Allemagne

Onze de départ

Curaçao

Entraineur

  • J. Nagelsmann
  • D. Advocaat


Du côté allemand, Julian Nagelsmann ne dispose d'aucune information officielle communiquée concernant des blessés ou des suspendus. Le onze probable n'a pas été dévoilé. À noter que le milieu Assan Ouedraogo a été intégré au groupe en remplacement du blessé Lennart Karl. Des précisions seront apportées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Curaçao, Dick Advocaat n'a transmis aucune information sur d'éventuelles absences ou suspensions. La composition probable n'est pas encore connue. Les informations seront mises à jour dès qu'elles seront disponibles.

Blessures et joueurs suspendus

Blessures et suspensions

  • Pas de joueurs indisponibles

Blessures et suspensions

  • Pas de joueurs indisponibles

ALM
-Forme

Buts marqués (encaissés)
18/5
Match à plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

CUW
-Forme

Buts marqués (encaissés)
6/11
Match à plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

L'Allemagne présente un bilan parfait sur ses cinq derniers matchs, avec cinq victoires. La plus récente est une victoire 1-2 contre les États-Unis le 6 juin 2026 en match amical. Les Allemands ont également écrasé la Finlande 4-0 et la Slovaquie 6-0 lors de leur dernier match de qualification. Sur ces cinq rencontres, ils ont inscrit 16 buts et en ont concédé 7.

Curaçao affiche un bilan de une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq dernières sorties. La victoire la plus récente est un succès 4-0 contre Aruba le 7 juin 2026. Les deux défaites les plus lourdes restent les revers 5-1 contre l'Australie et 4-1 contre l'Écosse. L'équipe caribéenne n'a pas encaissé de but lors de son nul 0-0 face à la Jamaïque en qualification CONCACAF.


Les données disponibles ne font état d'aucune confrontation directe entre l'Allemagne et Curaçao. Le match du 14 juin 2026 à Houston sera donc la toute première rencontre officielle entre les deux sélections.


Dans le Groupe E, Curaçao occupe la première place au classement, tandis que l'Allemagne se trouve en troisième position avant le coup d'envoi de cette première journée.


Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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