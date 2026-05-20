Saudi Pro League - Saudi Pro League Prince Mohamed bin Fahd Stadium

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Les options de chaîne TV et de live stream pour Al Khaleej vs Al Ahli sont indiquées ci-dessous. Le match est diffusé sur DAZN.

Si vous voyagez à l'étranger et ne pouvez pas accéder à votre service de streaming habituel, un VPN peut vous permettre de vous connecter à votre région d'origine et de regarder le match normalement. Vérifiez les conditions générales de votre fournisseur de streaming avant d'en utiliser un.

Comment regarder Al Khaleej contre Al Ahli avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Al Khaleej vs Al Ahli : heure du coup d'envoi

Saudi Pro League - Saudi Pro League Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Al Khaleej et Al Ahli débutera à 20 mai 2026, 20:00.





Aucune information confirmée n'est disponible pour Al Khaleej avant ce match de Saudi Pro League. Aucune blessure ni suspension n'est répertoriée, et aucun onze probable n'a été communiqué. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Du côté d'Al Ahli, la situation est identique : aucune blessure ni suspension n'est signalée pour le moment, et aucune composition probable n'a été confirmée. Revenez consulter les dernières nouvelles d'équipe avant le match.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Al Khaleej présente un bilan de deux victoires, zéro nul et trois défaites sur ses cinq derniers matchs de Saudi Pro League. La formation de Dammam a perdu ses trois dernières rencontres, dont une lourde défaite 0-5 contre Al Ittifaq le 9 mai. La seule victoire notable de cette période remonte au 2 mai, avec un succès 2-0 à Damac. Al Khaleej a inscrit cinq buts et en a concédé onze sur cette séquence.

Al Ahli affiche quatre victoires et une défaite sur ses cinq dernières sorties en Saudi Pro League. Le club a enchaîné quatre succès consécutifs, dont une victoire 3-0 contre Al Kholood le 16 mai, après des triomphes contre Al-Taawoun (2-1), Al Fath (3-1) et Al Akhdoud (4-0). La seule défaite de cette série remonte au 29 avril, face à Al Nassr (0-2). Al Ahli a marqué treize buts et n'en a concédé qu'un sur ces quatre derniers matchs.





La confrontation la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en janvier 2026 en Saudi Pro League : Al Ahli, qui recevait, s'est imposé 4-1 face à Al Khaleej. Sur les cinq dernières rencontres répertoriées, Al Ahli domine largement avec quatre victoires contre une seule pour Al Khaleej — un match nul 2-2 en mars 2025 venant compléter ce bilan. Al Ahli a inscrit treize buts et Al Khaleej cinq dans ces cinq duels.





En Saudi Pro League, Al Ahli occupe la troisième place du classement, tandis qu'Al Khaleej pointe à la onzième position.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.