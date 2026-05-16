Saudi Pro League - Saudi Pro League Kingdom Arena

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Les options de chaîne TV et de live stream pour suivre Al Hilal vs Neom SC sont détaillées ci-dessous. Le match est diffusé sur DAZN, qui propose un accès en direct à la Saudi Pro League. Vous pouvez regarder en direct ou accéder au live stream en vous abonnant via le lien suivant : [Regarder en direct sur DAZN](https://dazn.prf.hn/click/camref:1011lG4NZ/ar:WidgetFR/destination:https://www.dazn.com/welcome/fifa-club-world-cup).

Si vous voyagez à l'étranger et que vous rencontrez des restrictions géographiques, un VPN vous permet de vous connecter à un serveur dans votre pays d'origine et d'accéder à votre service de streaming habituel comme si vous étiez chez vous.

Comment regarder Al Hilal contre Neom SC avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Al Hilal vs Neom SC : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre Al Hilal et Neom SC débutera à 16 mai 2026, 18:05.





Du côté d'Al Hilal, aucune information officielle n'est disponible pour le moment concernant les blessés, les suspendus ou le onze probable. Les mises à jour seront ajoutées au fur et à mesure que le coup d'envoi approche.

Pour Neom SC, la situation est identique : aucune donnée sur les absences ou la composition prévisionnelle n'a été communiquée à ce stade. Des précisions seront apportées dès que possible avant le match.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Al Hilal affiche un bilan de quatre victoires et un nul sur leurs cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Leur résultat le plus récent est ce nul 1-1 contre Al Nassr en championnat, après avoir remporté trois matchs de Saudi Pro League consécutifs, dont une victoire 3-0 contre Al Hazem. Sur ces cinq rencontres, les Bleus ont marqué sept buts et n'en ont concédé que deux, ce qui témoigne d'une solidité défensive réelle. La victoire en King's Cup contre Al Kholood (2-1) vient compléter ce tableau d'ensemble positif.

Neom SC présente un bilan plus contrasté avec deux victoires, deux nuls et une défaite sur la même période. Leur succès le plus récent, 2-1 contre Al Shabab, fait suite à un nul 2-2 contre Al Fath. Les visiteurs ont inscrit neuf buts sur leurs cinq derniers matchs, mais en ont concédé neuf également, révélant une équipe capable de produire offensivement tout en restant vulnérable défensivement.

HIL Dernier match NEO 1 0 Nul 0 Neom SC 1 - 2 Al Hilal 2 Buts marqués 1 Match à plus de 2,5 buts 1/1 Les deux équipes ont marqué 1/1





La seule confrontation récente entre les deux clubs s'est déroulée le 18 janvier 2026 en Saudi Pro League, avec Neom SC qui recevait Al Hilal. Les Bleus s'étaient imposés 2-1 ce jour-là, s'adjugeant les trois points à l'extérieur. Sur la base de cette unique rencontre disponible dans les données, Al Hilal détient l'avantage dans ce duel direct récent.





Al Hilal occupe la deuxième place de la Saudi Pro League, ce qui en fait l'un des prétendants directs au titre en cette fin de saison. Neom SC, huitième au classement, dispute ce match sans pression particulière liée aux places européennes ou à la relégation, mais avec l'occasion de jouer les trouble-fêtes face à un rival du haut de tableau.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.