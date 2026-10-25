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AJ Auxerre vs Le Mans: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

AJ Auxerre vs Le Mans
AJ Auxerre
Le Mans
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Comment regarder le match de Ligue 1 entre AJ Auxerre et Le Mans, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

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A quelle heure commence le jeu ?

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Ligue 1 - Journée 8
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AJ Auxerre vs Le Mans sera diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options disponibles pour regarder le match en direct sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder AJ Auxerre contre Le Mans avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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AJ Auxerre vs Le Mans : heure du coup d'envoi

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Ligue 1 - Journée 8
Stade de l'Abbé-Deschamps

Le match d'aujourd'hui entre AJ Auxerre et Le Mans débutera à 25 oct. 2026, 17:15.

AJ Auxerre vs Le Mans Équipes probables

3-4-3
AJ Auxerre crest
AJ Auxerre
AJA
page.match.formation.title
Le Mans crest
Le Mans
LEM
3-1-4-2
team-logoP. NardiA. TuanzebeA. Tuanzebeteam-logoC. Akpateam-logoC. Makossoteam-logoK. Danoisteam-logoF. Oppegaardteam-logoL. SyN. AhamadaN. AhamadaR. FaivreR. FaivreC. ArcherC. Archerteam-logoD. Namasoteam-logoN. KocikDjibril SidibéDjibril Sidibéteam-logoN. Boisseteam-logoS. Yohouteam-logoL. Calodatteam-logoJ. Vercruysseteam-logoD. TraoreL. BuadesL. Buadesteam-logoL. Bretelleteam-logoL. MafoutaH. DialloH. Diallo
Le Mans crest
Le Mans
LEM
3-4-3
AJ Auxerre

Onze de départ

Le Mans

Entraineur

  • W. Still
  • P. Videira

Du côté d'Auxerre, Will Still devra se passer de Bryan Okoh, Assane Diousse, Rayan Mandengue, Sekou Fofana et Remy Lascary, tous indisponibles sur blessure. En l'absence de ces joueurs, le onze probable alignerait Paul Nardi dans les buts, avec Axel Tuanzebe, Clement Akpa, Christ Makosso et Kevin Danois en défense, Fredrik Oppegaard, Lamine Sy, Naouirou Ahamada et Romain Faivre au milieu, et Cameron Archer associé à Danny Namaso en attaque.

Pour Le Mans, Patrick Videira sera privé d'Adil Bourabaa, Martin Rossignol et Erwan Colas. La composition probable miserait sur Nicolas Kocik en gardien, une défense composée de Djibril Sidibé, Noa Boisse, Samuel Yohou et Lucas Calodat, un milieu avec Jean Vercruysse, Daouda Traore, Lucas Buades et Lucas Bretelle, et un duo offensif formé de Louis Mafouta et Habibou Mouhamadou Diallo. Des mises à jour seront apportées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

AJA

AJA - Forme

NCE
V1-0
B29
V2-1
CLE
V4-3
REN
D4-1
LEH
V1-3
But marqué (encaissé)
11/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
LEM

LEM - Forme

RCL
N2-2
FCL
V2-1
EAG
D2-1
PSG
D3-1
TFC
D0-3
But marqué (encaissé)
6/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Auxerre présente un bilan de trois victoires, une défaite et aucun match nul sur ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues en Ligue 1, en écartant le match amical face à Clermont Foot. La plus récente sortie en championnat s'est soldée par une victoire 1-3 au Havre le 18 octobre, après une défaite 4-1 à domicile face à Rennes. Les hommes de Will Still ont également battu Brest 2-1 et Nice 1-0 lors de leurs précédentes sorties en Ligue 1.

Le Mans affiche un bilan de une victoire, un nul et deux défaites sur ses quatre derniers matchs de Ligue 1. La dernière rencontre en date a vu les Manceaux s'incliner 0-3 à Toulouse le 16 octobre, après une défaite 3-1 face au PSG. Leur seule victoire récente en championnat remonte au 19 septembre, avec un succès 2-1 à Lorient, et ils avaient auparavant partagé les points avec Lens sur le score de 2-2.

Face à face

AJ AuxerreNulLe Mans
3
1
1
Ligue 2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
AJ Auxerre badge
AJ Auxerre
AJA
1
FDM
Ligue 2
AJ Auxerre badge
AJ Auxerre
AJA
2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
FDM
Ligue 2
AJ Auxerre badge
AJ Auxerre
AJA
1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
FDM
Ligue 2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
3
AJ Auxerre badge
AJ Auxerre
AJA
1
FDM
Ligue 1
AJ Auxerre badge
AJ Auxerre
AJA
2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
FDM
7Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La dernière confrontation entre ces deux équipes remonte au 10 janvier 2020, en Ligue 2, avec une victoire d'Auxerre 1-0 à Le Mans. En remontant sur les cinq derniers duels recensés, Auxerre comptabilise trois victoires contre une pour Le Mans, avec un match nul. Les deux clubs ne se sont pas affrontés depuis plusieurs années au plus haut niveau, leurs récentes rencontres s'étant toutes déroulées en deuxième division.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
LyonLyonOL
7421135+814
V
D
V
N
V
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
7421149+514
V
V
V
V
D
3
LilleLilleLIL
7421105+514
N
V
D
V
V
4
Paris FCParis FCPAR
8422139+414
D
V
D
V
N
5
MonacoMonacoASM
7421106+414
D
N
V
N
V
6
LensLensRCL
84131612+413
V
V
V
D
N
7
RennesRennesREN
74121514+113
D
V
D
V
V
8
LorientLorientFCL
732276+111
V
V
D
N
V
9
NiceNiceNCE
8323810-211
V
D
V
V
D
10
MarseilleMarseilleOM
73041410+49
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
82331412+29
D
N
V
D
D
12
ToulouseToulouseTFC
72321211+19
V
N
V
N
D
13
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
73041117-69
V
D
V
V
D
14
StrasbourgStrasbourgSTR
72141215-37
D
D
D
N
V
15
AngersAngersSCO
7214915-67
D
D
V
N
D
16
Le MansLe MansLEM
71331015-56
D
D
V
N
N
17
TroyesTroyesTRO
7115516-114
D
D
D
D
D
18
Le HavreLe HavreLEH
7025511-62
D
D
D
N
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 1, Auxerre occupe la 13e place, une position qui les place dans le ventre mou du classement avec une marge de confort relative. Le Mans, 16e, se trouve dans une situation bien plus précaire, à la limite des zones à risque, ce qui donne à cette rencontre une dimension supplémentaire pour les visiteurs.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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