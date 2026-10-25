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A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 1 - Journée 8 25 oct. 2026 - 12:15 Stade de l'Abbé-Deschamps

AJ Auxerre vs Le Mans sera diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options disponibles pour regarder le match en direct sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder AJ Auxerre contre Le Mans avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

AJ Auxerre vs Le Mans : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 8 25 oct. 2026 - 12:15 Stade de l'Abbé-Deschamps

Le match d'aujourd'hui entre AJ Auxerre et Le Mans débutera à 25 oct. 2026, 17:15.

Du côté d'Auxerre, Will Still devra se passer de Bryan Okoh, Assane Diousse, Rayan Mandengue, Sekou Fofana et Remy Lascary, tous indisponibles sur blessure. En l'absence de ces joueurs, le onze probable alignerait Paul Nardi dans les buts, avec Axel Tuanzebe, Clement Akpa, Christ Makosso et Kevin Danois en défense, Fredrik Oppegaard, Lamine Sy, Naouirou Ahamada et Romain Faivre au milieu, et Cameron Archer associé à Danny Namaso en attaque.

Pour Le Mans, Patrick Videira sera privé d'Adil Bourabaa, Martin Rossignol et Erwan Colas. La composition probable miserait sur Nicolas Kocik en gardien, une défense composée de Djibril Sidibé, Noa Boisse, Samuel Yohou et Lucas Calodat, un milieu avec Jean Vercruysse, Daouda Traore, Lucas Buades et Lucas Bretelle, et un duo offensif formé de Louis Mafouta et Habibou Mouhamadou Diallo. Des mises à jour seront apportées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

Auxerre présente un bilan de trois victoires, une défaite et aucun match nul sur ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues en Ligue 1, en écartant le match amical face à Clermont Foot. La plus récente sortie en championnat s'est soldée par une victoire 1-3 au Havre le 18 octobre, après une défaite 4-1 à domicile face à Rennes. Les hommes de Will Still ont également battu Brest 2-1 et Nice 1-0 lors de leurs précédentes sorties en Ligue 1.

Le Mans affiche un bilan de une victoire, un nul et deux défaites sur ses quatre derniers matchs de Ligue 1. La dernière rencontre en date a vu les Manceaux s'incliner 0-3 à Toulouse le 16 octobre, après une défaite 3-1 face au PSG. Leur seule victoire récente en championnat remonte au 19 septembre, avec un succès 2-1 à Lorient, et ils avaient auparavant partagé les points avec Lens sur le score de 2-2.

La dernière confrontation entre ces deux équipes remonte au 10 janvier 2020, en Ligue 2, avec une victoire d'Auxerre 1-0 à Le Mans. En remontant sur les cinq derniers duels recensés, Auxerre comptabilise trois victoires contre une pour Le Mans, avec un match nul. Les deux clubs ne se sont pas affrontés depuis plusieurs années au plus haut niveau, leurs récentes rencontres s'étant toutes déroulées en deuxième division.

En Ligue 1, Auxerre occupe la 13e place, une position qui les place dans le ventre mou du classement avec une marge de confort relative. Le Mans, 16e, se trouve dans une situation bien plus précaire, à la limite des zones à risque, ce qui donne à cette rencontre une dimension supplémentaire pour les visiteurs.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.