Strasbourg, Laurey pas sanctionné pour ses propos sur Neymar

Thierry Laurey, l'entraineur de Strasbourg, s'en sort plutôt bien vis-à-vis de la FFF suite aux déclarations qu'il avait tenues concernant Neymar.

Thierry Laurey, le coach de Strasbourg, ne sera pas sanctionné pour ses propos polémiques sur Neymar. Selon le site de L'Equipe, le technicien alsacien a simplement écopé d'un match de suspension avec sursis de la part de la FFF pour le dérapage verbal dont il s'est rendu auteur à l'issue du match entre son équipe et le PSG, le 23 janvier dernier en Coupe de la Ligue.

Laurey avait choqué beaucoup de monde ce soir-là en suggérant que Neymar méritait les fautes qu'il subissait en raison des provocations qu'il commettait balle au pied. "Assumer quelquefois, c'est prendre quelques coups. Je comprends que mes joueurs en aient marre de voir des joueurs qui cherchent à les chambrer, à les narguer. Il a le droit aussi à un moment donné de se faire attraper. Ce n'est pas interdit", avait-il confié en substance.

Une procédure disciplinaire a été ouverte à l'encontre de l'ancien coach du Gazélec d'Ajaccio, mais sans aucune conséquence notable. Sauf en cas de récidive, l'intéressé n'aura pas à payer pour ses propos. Des propos qu'il a d'ailleurs assuré dernièrement ne pas regretter, même s'il a avoué que sur la forme il s'était peut-être mal exprimé. A noter qu'Anthony Gonçalves, son joueur, a aussi eu droit à un simple rappel à l'ordre.

Pour rappel, Neymar s'est blessé au pied lors de ce fameux match contre le Racing. Il n'a plus rejoué depuis et il ne devrait plus reprendre la compétition avant plusieurs semaines.