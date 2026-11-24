Comment regarder Stoke City - Millwall avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Accédez au diffuseur officiel. Rendez-vous sur le site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

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Avant-match

Championship - Journée 17 25 nov. 2026 - 15:00 Bet365 Stadium

Stoke City reçoit Millwall au Bet365 Stadium en Championship. Le club hôte occupe la deuxième place du classement, tandis que Millwall est 16e.

L’équipe de Mark Robins est en forme. Stoke a remporté quatre de ses cinq derniers matches de championnat, dont une victoire 1-0 contre Birmingham City le 21 novembre.

Cette série repose sur de bons résultats à l’extérieur comme à domicile. Stoke s’est imposé 2-1 sur les terrains de Portsmouth et de Blackburn Rovers, et a également battu Preston North End 2-0 à domicile.

Millwall arrive dans une forme bien moins convaincante sous les ordres d’Alex Neil. Le club a perdu 1-0 chez Queens Park Rangers le 21 novembre, subissant ainsi une troisième défaite consécutive après deux revers 3-0 contre West Bromwich Albion et Birmingham City.

Sa seule satisfaction récente est une victoire 4-1 contre Derby County le 31 octobre. Neil voudra rapidement retrouver cette efficacité offensive face à une équipe de Stoke difficile à prendre en défaut.

Millwall a toutefois pris le dessus lors des confrontations récentes, s’imposant 3-1 au Bet365 Stadium en avril. Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre la rencontre.

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