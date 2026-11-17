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Steven Gerrard a avancé une théorie sur les raisons qui ont poussé Manchester United à choisir Mauricio Pochettino comme nouvel entraîneur. Selon la légende de Liverpool, un atout particulier en dehors du terrain a donné à l’Argentin l’avantage sur les autres candidats de renom au poste à Old Trafford.

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United se tourne vers Pochettino après un début de saison désastreux

Manchester United a limogé Michael Carrick la semaine dernière après un début de saison désastreux. Bien qu’il ait mené le club à la troisième place de Premier League et à une qualification pour la Ligue des champions la saison dernière, Carrick a payé le prix d’une seule victoire lors des dix premières journées de championnat, ainsi que d’un parcours européen décevant.

La direction du club a rapidement trouvé son successeur en se tournant vers Pochettino, ancien entraîneur de Tottenham et de Chelsea . Il doit rencontrer son nouvel effectif pour la première fois cette semaine.

Gerrard souligne l’avantage linguistique de Pochettino

Dans The Overlap, Gerrard, ancien capitaine de Liverpool, a estimé que la maîtrise de l’espagnol de Pochettino pourrait jouer un rôle essentiel pour tirer le meilleur de plusieurs joueurs importants du vestiaire.

Gerrard a déclaré : « Je pense qu’il figurait sur leur liste depuis longtemps et qu’ils l’appréciaient depuis longtemps. Ils n’avaient probablement pas pu le recruter pour diverses raisons, notamment une question de timing. »

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« Il sait bien gérer les joueurs. Ils aiment travailler avec lui. Quand on écoute toutes les interviews après son départ de Tottenham, Harry Kane, Dele Alli, Kyle Walker, ils ont tous adoré l’avoir comme entraîneur. Et s’il réussit ses débuts à Manchester United, on peut imaginer que sa nomination sera une très bonne chose. »

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« Mais il y a une autre chose intéressante à mentionner, je pense : quand on regarde les principaux joueurs de Manchester United, je sais que certains arrivent en fin de contrat, mais il y a Lisandro Martinez, Bruno Fernandes, Matheus Cunha et des joueurs comme Amad Diallo. Il parlera espagnol. »

« Donc, s’il parvient à leur faire retrouver leur meilleur niveau, le plaisir de jouer et le sourire, cela représente une grande partie de cette équipe de Manchester United. »

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Pourquoi United a choisi Pochettino plutôt que Howe

Le choix de United a aussi retenu l’attention parce que Eddie Howe, ancien entraîneur de Newcastle United, était disponible . Gerrard pense que la capacité de Pochettino à parler plusieurs langues a peut-être fait la différence entre les deux candidats aux yeux de la direction.

« Je pense que cela a aussi joué, parce qu’Eddie Howe était également disponible, mais ils semblaient vouloir choisir Pochettino, a ajouté Gerrard. On peut se demander si le fait de parler espagnol a eu une certaine influence, quand on regarde le nombre de joueurs importants dans l’équipe et l’effectif de Manchester United. »

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« Parler espagnol peut être un grand atout, je dirais. Et le fait qu’il puisse parler différentes langues est peut-être la raison pour laquelle il a été choisi plutôt qu’Eddie. »

« Je ne sais pas si Eddie était un candidat sérieux ou non, mais vu de l’extérieur, je pense qu’ils auraient été stupides de ne pas le mettre sur leur liste. J’apprécie aussi énormément Eddie Howe, mais on peut comprendre pourquoi ils ont peut-être choisi Pochettino. »

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Un défi immédiat attend Pochettino à Old Trafford

Pochettino rencontrera ses nouveaux joueurs cette semaine avec une mission urgente : sauver une saison qui a rapidement mal tourné. Avec une seule victoire en dix matches de Premier League et du retard à combler en Ligue des champions, il n’a guère droit à l’erreur.

Redonner confiance aux cadres, dont plusieurs approchent de la fin de leur contrat, sera essentiel si l’Argentin veut provoquer un redressement immédiat à Old Trafford.