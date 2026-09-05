Steven Berghuis constate qu’au cours de la première période sous Míchel Sánchez, pas mal de choses ont déjà changé à l’Ajax. Par rapport à ses prédécesseurs John Heitinga, Fred Grim et Óscar García, il y a en tout cas déjà un plan beaucoup plus clair pour chaque match, explique-t-il sur les canaux du club de l’Ajax.

Et c’est tout de même un constat douloureux. L’Ajax a limogé l’entraîneur principal à deux reprises la saison dernière, mais à chaque fois, son successeur n’est pas parvenu à apporter de réelles améliorations. Berghuis parle même d’une « situation à pile ou face ».

« L’an dernier, j’avais parfois, avant le match, le sentiment que c’était un peu pile ou face. On ne savait pas vraiment à quoi s’attendre », explique Berghuis, qui, après toute l’agitation, avait besoin d’une certaine forme de calme et de clarté.

Sous Míchel, c’est enfin le cas, estime Berghuis. « Pour ne plus dépendre de ce pile ou face, mais savoir à l’avance : si on fait cela, alors l’Ajax va gagner. Alors, on répondra aux attentes. »

Là où le directeur technique Jordi Cruijff a clairement affirmé à plusieurs reprises vouloir jouer à fond le titre, ce n’est même pas essentiel pour Berghuis.

« Que tu gagnes un trophée ou non... Que tu sois compétitif et que tu aies le sentiment de dominer tes adversaires, indépendamment du résultat. Que le public de l’Ajax soit fier de l’équipe et que nous ne dépendions pas de la forme du jour », détaille Berghuis au sujet de ce qu’il veut accomplir.

Reste à savoir si Berghuis aura de nouveau un rôle majeur à jouer. Certes, le week-end dernier face à Telstar, il a inscrit un but et délivré deux passes décisives, mais lors de la fin du mercato, un concurrent sérieux à son poste est arrivé avec Viktor Tsygankov.