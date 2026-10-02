Sean Steur suit toujours l’Ajax de très près, comme il ressort d’un long entretien accordé au De Telegraaf. Le milieu de terrain de Newcastle United apprécie tout particulièrement un joueur dans l’équipe de l’entraîneur Míchel.

Steur a rejoint l’Angleterre pour près de 30 millions d’euros, où le football est bien plus physique qu’aux Pays-Bas. « En plus, tout va terriblement vite. Mais la Premier League est aussi le meilleur championnat du monde. À chaque match, il faut être à fond, il n’y a pas un seul easy game. Cela ne peut que te faire progresser. »

Malgré cela, l’ancien joueur de l’Ajax savoure pleinement l’expérience dans les stades anglais. « À domicile, à St James’ Park, avec nos supporters, c’est absolument fantastique. Mais même lors des matches à l’extérieur, c’est un vrai plaisir. Je pense que je ne m’en lasserai jamais. »

Steur est donc totalement concentré sur Newcastle United, même si l’Ajax n’est jamais bien loin pour lui. « L’Ajax a été ma maison pendant dix ans et aura toujours une place spéciale dans mon cœur. J’apprécie beaucoup Julian Brandt, c’est vraiment un joueur magnifique. »

Le milieu de terrain vendu par l’Ajax est toujours en très bons termes avec Aaron Bouwman, révélé cette saison à Amsterdam. « On a grandi ensemble à l’Ajax, jusqu’à l’équipe première. On a même fait nos débuts en Ligue des champions ensemble, et j’ai trouvé cela très spécial. »

Steur a récemment vu Bouwman sortir sur blessure lors du choc face au PSV. « J’ai quand même eu un petit choc en voyant ce coup de Van Bommel. Bon, Aaron est un garçon solide, je pense qu’il reviendra plus vite que prévu. »

Le recrutement à plusieurs millions d’euros de Newcastle United affronte l’Espoirs slovène vendredi soir avec les Espoirs néerlandais. L’équipe de Michael Reiziger doit s’imposer pour garder l’espoir de décrocher un billet pour l’Euro.