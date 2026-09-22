Steur explique la principale raison de son départ de l’Ajax

Sean Steur ne regrette pas son choix d’avoir quitté l’Ajax l’été dernier pour Newcastle United. Le milieu de terrain des Espoirs néerlandais savoure pleinement la Premier League, comme il l’explique dans un entretien accordé à ESPN.

« Heureusement, je m’y plais énormément », déclare la recrue à près de 30 millions d’euros. « Je suis heureux. Vu la façon dont tout s’est déroulé, je ne peux qu’y repenser avec bonheur. Je me sens vraiment à ma place là-bas. »

« La manière dont le football y est vécu est bien sûr d’un tout autre niveau. J’apprends énormément de cela. Je continue aussi à me développer. Je ne tiens pas encore les quatre-vingt-dix minutes. Il faut donc encore que je progresse », sait Steur, conscient qu’il doit encore franchir des étapes.

Quitter l’Ajax pour l’Angleterre semblait être un pari. Pour l’instant, ce pari s’avère payant. « Ce choix a été fait en grande partie sur la base d’un ressenti. C’est difficile à expliquer, mais c’est surtout le sentiment et la conviction qu’ils vous transmettent. »

Steur semblait parti pour prolonger à Amsterdam, mais il a finalement quitté l’Ajax. « À l’Ajax, énormément de choses ont changé. Tout le monde a pu le voir. J’avais quelques doutes sur le rôle que j’allais avoir. Ils ont choisi de miser sur beaucoup d’expérience, ce qui est très bien. »

« Au final, je pense que le meilleur choix pour moi était d’aller ailleurs. Comment se sont passées les discussions (avec Jordi Cruijff, NDLR) ? Je garde cela pour moi. Mais cela s’est toujours fait dans le respect », souligne l’international des Espoirs néerlandais.

« Je n’ai plus beaucoup de contact avec lui aujourd’hui. Je souhaite le meilleur à l’Ajax et à lui. Je suis heureux moi aussi, donc j’ai fait le bon choix », conclut Steur, qui s’est imposé 2-1 samedi face à Hull City.