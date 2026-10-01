Trois mois après son départ du club saoudien d'Al-Ahli, l'Algérien Riyad Mahrez est sur le point de signer avec un nouveau club dans les prochaines heures.

L'ailier droit algérien, âgé de 35 ans, a pris sa retraite internationale cet été après la Coupe du monde 2026, mais il compte poursuivre sa carrière au niveau des clubs.

De nombreuses rumeurs ont circulé ces derniers temps au sujet de la nouvelle destination de Mahrez, puisqu'il était question qu'il rejoigne l'espagnol Deportivo La Corogne ou le brésilien Botafogo, en plus d'un éventuel transfert vers le championnat turc.

Mais selon le site algérien « DZfoot », Riyad Mahrez, qui se trouvait à Dubaï depuis quelques jours pour entretenir sa condition physique, va signer un contrat avec Al-Shamal au Qatar, où il retrouvera son compatriote Baghdad Bounedjah.

Al-Shamal compte dans ses rangs deux autres joueurs algériens, Omar Rafik et Nassim Benaïssa, et participe cette saison à la Ligue des champions d'Asie Élite, que Mahrez a remportée avec Al-Ahli lors des deux dernières éditions.

Mahrez possède un parcours remarquable en Premier League anglaise, où il a été sacré champion à cinq reprises, dont quatre fois avec Manchester City et une seule fois avec Leicester City, en plus d'avoir remporté la Ligue des champions d'Europe avec les Citizens.



