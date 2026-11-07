"Sport" (Espagne) : un sérieux coup d'arrêt pour Hamza Abdelkrim

Le départ de Hossam Hassan du banc de l'équipe d'Égypte représente un nouveau coup dur pour le jeune attaquant Hamza Abdelkarim, joueur du Barça, qui perd ainsi l'un des principaux soutiens de sa carrière, celui qui lui avait offert l'occasion d'apparaître avec la sélection lors de la Coupe du monde, malgré son jeune âge et son manque d'expérience internationale.

Le journal espagnol « Sport » a mis en lumière l'impact du départ de Hossam Hassan de la tête de l'Égypte sur l'avenir de Hamza Abdelkarim, estimant que le changement au sein du staff technique représente un revers pour l'attaquant égyptien, qui bénéficiait de la confiance de l'ancien sélectionneur et avait obtenu l'occasion de participer au plus grand rendez-vous du football mondial.

La période écoulée a été riche en évolutions dans la carrière de Hamza Abdelkarim, après qu'il a prolongé son contrat avec le Barça à la suite de ses débuts remarqués. Il a récemment disputé un match avec l'équipe des moins de 19 ans face à Aston Villa en Ligue de la jeunesse de l'UEFA, avant de rejoindre le groupe de l'équipe première et de prendre place sur le banc sous les ordres de l'entraîneur allemand Hansi Flick.

L'attaquant égyptien est également apparu avec le Barça Atlètic, poursuivant ainsi sa progression au sein du club catalan, qui voit en lui un attaquant doté de caractéristiques particulières, notamment un bon placement dans la surface de réparation, une capacité à conclure les attaques et une supériorité dans le jeu aérien.

Le journal a souligné que Hossam Hassan était l'un des principaux soutiens de Hamza Abdelkarim au sein de l'équipe d'Égypte, puisqu'il avait parié sur ses qualités malgré son jeune âge et son expérience internationale limitée, et avait décidé de l'intégrer à la liste de la sélection pour la Coupe du monde, lui offrant ainsi une occasion précieuse de se faire valoir sur la scène mondiale.

L'équipe d'Égypte a réalisé un parcours remarquable dans le tournoi, avant son élimination face à l'Argentine, alors tenante du titre, en huitièmes de finale, après avoir pourtant mené deux buts à zéro. Hamza a quant à lui disputé la plupart des matchs de la sélection et a laissé une empreinte nette au cours de la compétition.

Mais le départ de Hossam Hassan place l'avenir du jeune attaquant face à une nouvelle étape, après avoir perdu l'entraîneur qui lui avait accordé sa confiance et l'avait lancé lors de l'une des étapes les plus importantes de sa carrière internationale, au moment où la sélection se prépare à disputer les deux rencontres face au Malawi dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations.

« Sport » a assuré qu'Ali Maher, ancien entraîneur de Ceramica Cleopatra, prendra les commandes en remplacement de Hossam Hassan. Les regards restent donc tournés vers ses premières décisions et vers la question de savoir si Hamza Abdelkarim continuera de bénéficier des occasions dont il disposait sous la houlette de l'ancien staff technique.