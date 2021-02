Spezia - Milan (2-0), Milan lâche prise

L’AC Milan a essuyé un revers surprenant sur la pelouse de La Spezia ce samedi. Ibra et consorts ont été totalement hors sujet.

L’AC Milan a baissé pavillon samedi en Serie A à l’occasion d’un déplacement à La Spezia, 17e au classement. C’est un revers surprenant, mais pas au vu de la physionomie du match. Les Rossonerri ont signé l’une de leurs pires performances de la saison.

Milan n’a pas existé

En 90 minutes de jeu, ils n’ont signé aucun tir cadré. Ça ne leur était plus arrivé depuis aout 2019 (contre l’Udinese). Cela en dit suffisamment sur la décevante prestation produite.

Tandis que Milan a réalisé un non-match, La Spezia, de son côté, s’est surpassée pour assurer le plein de points. Les locaux ont attendu la deuxième mi-temps pour ouvrir le score, mais ils auraient pu le faire beaucoup plus tôt sans les arrêts de Gianluigi Donnarumma.

C’est un certain Giulio Maggiore qui a donné l’avantage aux siens à la 56e en profitant des erreurs de Théo Hernandez et d’Alessio Romagnoli. Le break a été l’œuvre ensuite de Simone Bastoni. Ce dernier a plié le sort du match d’un tir du gauche de l’extérieur de la surface. 2-0, le score n’a ensuite plus évolué.

En s’inclinant ce samedi, l’équipe de Stefano Pioli voit sa position de leader fragilisée. Les Rossonerri reculeront à la seconde place en cas de succès dimanche de leur voisin intériste contre la Lazio de Rome.