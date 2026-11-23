Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Luciano Spalletti veut un nouvel avant-centre pour sa Juventus et le dit désormais ouvertement, au risque d'entamer la confiance des attaquants axiaux dont il dispose actuellement, à savoir Randal Kolo Muani, Nick Woltemade et Jeff Ekhator. La direction de la Juventus s'active sur plusieurs fronts du mercato, dont celui de l'avant-centre. Mais une question demeure : pour quel entraîneur la Juve fait-elle son mercato ? Pour Spalletti ou pour celui (Antonio Conte ? Simone Inzaghi ?) qui pourrait prendre place sur le banc la saison prochaine, voire dès cette saison si la situation venait à se dégrader ?

Commençons par les propos de Spalletti après la victoire 4-0 contre Venezia lors de la 12e journée de Serie A : « Avec tous ces matches, j'ai besoin d'un autre attaquant dans l'axe. À droite, j'ai trois ailiers : Conceicao, Zhegrova et Nico. À gauche, j'ai Alajbegovic, Yildiz et Boga. Kolo Muani ? Je dois le pousser à jouer en pointe : il doit savoir se créer de l'espace pour prendre la profondeur. Quand il reçoit le ballon dans l'axe avec un adversaire dans son dos, il n'est pas à l'aise. J'ai besoin de lui aussi comme avant-centre, même si Ekhator est là lui aussi désormais ».

Deux éléments ressortent : la demande d'un nouvel avant-centre dont le profil correspondrait davantage à ce que recherchent Spalletti et son jeu, et son appréciation des attaquants actuels de l'effectif de la Juventus.

Concernant le nouvel attaquant, Spalletti (qui aurait souhaité que Dusan Vlahovic prolonge et reste au club) voudrait un joueur de surface, solide physiquement et capable de lutter au contact des défenses adverses, pour reprendre une expression chère à l'entraîneur originaire de Certaldo. Un profil à la Sorloth, en somme.

Publicité Publicité

Quant aux propos de Spalletti sur les attaquants de l'effectif actuel de la Juventus, ils risquent d'entamer la confiance de Kolo Muani, Woltemade et Ekhator. Sur le premier, l'avis de Spalletti est désormais arrêté : Kolo Muani est un attaquant de couloir, pas un avant-centre, et c'est à ce poste qu'il devrait être utilisé. Il joue dans l'axe par nécessité. Cette saison, le Français a offert son meilleur rendement lorsqu'il a été aligné à droite, avec Woltemade dans l'axe. Cela ne s'est produit que pendant quelques portions de match, et l'on peut se demander pourquoi Spalletti n'envisage pas d'adopter durablement cette solution. Une seule explication paraît possible : éviter de laisser de côté les nombreux ailiers d'un effectif manifestement mal construit au fil des années, en raison de l'accumulation des nombreux (trop nombreux) changements de direction et de stratégie sur le marché des transferts.

Related Topics

Prochains matchs JUV Ligue Europa 15:00 OMO Regarder

Spalletti ne fait pas encore entièrement confiance à Woltemade, qu'il juge trop léger, tant physiquement que mentalement. Et la Juventus elle-même ne peut envisager de bâtir un projet autour de l'Allemand né en 2002, qui n'est à Turin que dans le cadre d'un prêt sans option d'achat. Enfin, Ekhator est un joueur sur lequel la Juventus compte pour l'avenir, mais Spalletti, qui a besoin de résultats immédiats, ne peut pas compter régulièrement sur lui à l'heure actuelle.

Il reviendra donc au mercato de remédier à cette situation. L'objectif de l'administrateur délégué Giovanni Carnevali, du responsable du secteur technique Frederic Massara et du directeur sportif Marco Ottolini est ainsi de recruter un nouvel attaquant en janvier, en saisissant les occasions qu'offrira le mercato hivernal. Un éventuel échange entre Sorloth et Jonathan David avec l'Atlético de Madrid pourrait être une solution. Mais un club comme la Juventus ne peut concevoir son mercato en ne pensant qu'au très court terme. Dès lors, l'une des interrogations entourant le choix du nouvel avant-centre à faire venir à la Continassa concerne l'identité du futur entraîneur de la Juventus.

Publicité

Dans cette perspective, quel est le projet de la Juventus ? Continuer avec Spalletti jusqu'en 2028, quels que soient les résultats de cette saison ? Ou changer d'entraîneur ? Et, dans ce cas, sur qui se portera le choix de la Vieille Dame ? Sur Conte, un grand ancien du club, sur Inzaghi ou sur quelqu'un d'autre ? Et le type d'avant-centre que veut Spalletti aujourd'hui conviendra-t-il à Conte, à Inzaghi ou à quiconque lui succédera ?