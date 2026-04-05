Spaan désigne l'emplacement idéal pour l'équipe nationale néerlandaise lors de la phase de groupes de la Coupe du monde

Selon Henk Spaan, l'équipe nationale néerlandaise n'a pas nécessairement besoin de terminer en tête de son groupe lors de la prochaine Coupe du monde. Une bonne troisième place dans le groupe F suffirait, écrit ce spécialiste du football dans sa chronique habituelle pour Het Parool.

Les Oranje affronteront le Japon, la Suède et la Tunisie lors de la phase initiale de la Coupe du monde. Les deux premiers se qualifient pour les huitièmes de finale, mais aussi les huit meilleurs troisièmes. En effet, pour la première fois, 48 pays participent à la phase finale, et 32 équipes au total atteignent le deuxième tour.

« J'ai calculé que si les Pays-Bas terminent troisièmes du groupe F, ils affronteront la Suisse, le Mexique ou les États-Unis », esquisse Spaan comme scénario possible. « S'ils terminent deuxièmes du groupe, selon mes prévisions, ils devront affronter le Brésil. En cas de victoire dans le groupe, le Maroc les attend de pied ferme. »

L'observateur des Oranje a « le sentiment inquiétant que le Japon est un obstacle insurmontable ». « À moins que Koeman n'aligne des costauds comme J. Timber et De Ligt en défense et ne tire parti de la taille de Van Dijk, Emegha et Gakpo. En tant qu'équipe, le Japon est meilleur, mais nous sommes plus grands. »

Selon Spaan, un début de Coupe du monde difficile ne doit pas nécessairement être catastrophique pour l’équipe nationale néerlandaise. « Prenez l’exemple de l’Italie en 1982 : trois matchs nuls. Quand le Brésil est arrivé, ils ont tourné comme une horloge », fait-il remarquer en référence au titre mondial finalement remporté par l’équipe italienne.

« Je tiens à préciser une chose concernant cette analyse : bien que j’aie obtenu des 9 en calcul mental et en arithmétique à l’école primaire, ce don s’était tellement évaporé au lycée que, après quatre ans de gymnase, je me suis retrouvé en HBS A, sans mathématiques », conclut Spaan.

Les Pays-Bas ont atteint les quarts de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Après un match à suspense ponctué de tirs au but, ils se sont inclinés face à l'Argentine, future championne du monde.