Soyez heureux de vivre maintenant

Grâce à son but de la victoire inscrit à la dernière seconde lors du 266e Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, Lionel Messi a relancé la course au titre en Primera Division. Une fois de plus, la classe individuelle de l’Argentin a eu raison de tous les obstacles. Quand on aime le football, on ne peut que se réjouir de pouvoir vivre de tels moments de fascination.

La question est, et a toujours été, vaine. Après tant de décennies de football professionnel, sur quels critères pourrait-on s’appuyer pour désigner avec certitude le meilleur joueur de tous les temps ?

Ce que montrait balle au pied, par exemple, le légendaire Brésilien Pelé dans les années 1950 et 1960 se compare difficilement aux qualités dont un joueur doit disposer dans le football actuel pour se démarquer nettement des autres par son talent individuel.

Le jeu a depuis longtemps changé, le rythme est plusieurs fois plus élevé et les capacités athlétiques des joueurs frôlent les limites physiques du possible. Pelé n’en était pas moins génial, mais les comparaisons avec le passé restent trompeuses.

Réjouissez-vous de vivre à cette époque

Plutôt que de chercher le meilleur de tous les temps, ceux qui ont passé les 15 dernières années sur cette planète devraient lancer aux passionnés de football : réjouissez-vous de vivre à cette époque.

Des joueurs comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont porté les sommets du football à un nouveau niveau il y a déjà des années. Ils sont hors concours, marquent avec une régularité et une fréquence vertigineuses et ne cessent d’émerveiller les spectateurs par leur domination individuelle.

Tout amateur de football, neutre ou non, devrait donc être heureux de pouvoir vivre à l’époque de Ronaldo et Messi. Il ne serait pas du tout étonnant que, dans 20 ans, le génie et le caractère unique de ces deux joueurs nous manquent d’une certaine manière. Ce qu’ils nous donnent à voir est unique dans le sport.

Messi a offert une soirée magique

Il n’est donc pas question ici de déterminer lequel des deux est le meilleur. Lors du 266e Clasico, remporté par le FC Barcelone sur le terrain du Real Madrid à la toute dernière seconde (3-2), ce qui relance la course au titre en Primera Division, Messi et Ronaldo se sont une nouvelle fois retrouvés face à face.

Ronaldo a connu de meilleurs jours que ce dimanche soir au Bernabéu. Messi, en revanche, a livré un spectacle typique de Messi et remporté le match à lui seul. L’affirmation peut d’abord sembler exagérée, mais elle correspond tout simplement aux faits.

Messi a offert aux spectateurs, les supporters madrilènes ne se sentiront sans doute pas concernés, une soirée magique comme seuls les joueurs de cette classe peuvent en créer. Cela passe parfois par trois buts ou plus, mais ce Clasico a suivi un scénario qui rend la prestation de Messi plus exceptionnelle qu’un triplé contre une équipe de milieu de tableau.

Les actions de Messi qui ont ouvert le jeu

L’Argentin a pourtant dû surmonter de gros obstacles. Comme son équipe peinait à prendre le contrôle du jeu en début de match, Messi a d’abord décroché très bas pour venir chercher les ballons. C’était nécessaire pour que le jeu du Barça puisse progresser vers l’avant avec un minimum de structure. spox

Les Catalans sont aussitôt mieux entrés dans le match : Messi évoluait dans une position très axiale, comme une sorte de numéro 10, et ses actions individuelles libéraient régulièrement des espaces qui rendaient enfin possibles les situations dangereuses.

À la 12e minute, Casemiro l’a rudement fait tomber sur l’une de ces actions qui ouvraient le jeu. À la 21e, il a reçu malencontreusement le coude de Marcelo. Messi, qui saignait, s’est mis un mouchoir dans la bouche et a continué à jouer comme s’il avait déjà souvent exercé son métier ainsi.

Messi a confiance en son propre génie

C’est précisément l’une des différences entre Messi et Ronaldo : CR7 se met en scène comme une superstar, il aime les grandes scènes et se plaît sous les projecteurs.

À côté, Messi a l’air d’un modeste écolier. Il laisse rarement paraître une émotion. Cela le rend, d’une certaine manière, imprévisible. Car Messi sait parfaitement qu’il est supérieur à tous les autres. Il affiche une immense confiance en son propre génie, et ses adversaires le savent parfaitement.

À cet égard, les visages des joueurs du Real immédiatement après l’égalisation de Messi à 1-1 étaient éloquents. Le joueur de 29 ans a effectué un appel remarquable, il fallait lui donner le ballon et il l’a bien sûr reçu. Deux mouvements rapides lui ont ensuite permis de se créer lui-même l’espace nécessaire avant de marquer, seul face au gardien Keylor Navas.

Un 500e but en match officiel pour Barcelone

Les Madrilènes affichaient une forme de résignation : ils auraient certes pu mieux défendre sur cette attaque, mais Messi y avait participé, et il a toujours été difficile à arrêter. Que pouvaient-ils donc vraiment se reprocher ?

Sergio Ramos devait lui aussi être gagné par le désespoir lorsqu’il a violemment attaqué Messi à la 78e minute. L’Argentin a eu de la chance de pouvoir relever les jambes à temps sur cette faute. Ramos a reçu un carton rouge, offrant un second souffle au Barça et à Messi.

Le but de la victoire illustre ensuite parfaitement le style de jeu insidieux de Messi, capable de passer d’une apparente absence à la magie technique. À la dernière seconde. Le championnat relancé, la dernière chance de son club saisie. Et un 500e but en match officiel pour ce seul club.

Je surmonte tous les obstacles

C’est Sergi Roberto, l’un des joueurs les moins en vue du Barça ce soir-là, qui a rendu ce but possible. Sa puissante accélération dans la moitié de terrain adverse a permis à Messi, qui n’avait pas pris part à cette percée, de se retrouver en position. Messi est brièvement resté en retrait, a lu l’action, puis a choisi le seul appel qui pouvait permettre à un joueur du FCB de se retrouver en position de frapper dans cette situation.

Une passe en retrait, la précision de Messi, une frappe imparable. Le Santiago Bernabéu réduit au silence. Messi, son maillot entre les mains, tel le taureau dans l’arène vers lequel tous les regards se tournent et qui, par ce geste, semble exprimer malgré lui : vous essayez de m’arrêter, mais je surmonte tous les obstacles.

Ce match n’a pas seulement été le Clasico le plus spectaculaire depuis plusieurs années. Il a montré à quel point le football peut fasciner et enthousiasmer ses spectateurs.

Messi et Ronaldo sont, à l’époque actuelle, les protagonistes qui dominent tous les autres et rendent possibles de tels matchs. Pelé en était lui aussi capable, avec la même constance. Mais dans des circonstances incomparables, il y a plus de 50 ans.

Fiche de Lionel Messi