« Souvenez-vous du garçon pakistanais » : Zidane Iqbal répond aux sifflets des supporters du Koweït

Zidane Iqbal, joueur de la sélection irakienne, a dévoilé les détails de l'altercation qui l'a opposé à plusieurs joueurs koweïtiens à l'issue de la confrontation entre les deux équipes lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Golfe Arabique « Gulf Cup 27 », affirmant que ce qui s'est produit fait suite aux insultes dont lui et sa famille ont fait l'objet durant le match.

La sélection irakienne a signé une victoire spectaculaire face au Koweït sur le score de 3-2, après qu'Iqbal a inscrit le premier but, avant que Saif Al-Rashid et Karrar Nabil n'ajoutent les deuxième et troisième buts, tandis que Youssef Nasser a marqué les deux buts de la sélection koweïtienne.

Iqbal a expliqué, dans des déclarations aux médias après le match, que certains joueurs koweïtiens et leurs supporters lui avaient adressé, ainsi qu'à sa famille, des propos injurieux, tout en se moquant des origines pakistanaises de son père, précisant qu'il avait discuté avec le capitaine du Koweït, Youssef Nasser, au sujet de ce qui s'était passé.

Iqbal a déclaré : « J'ai parlé avec le capitaine du Koweït et je lui ai dit que je n'avais pas de problème avec vos joueurs, mais les joueurs disaient que mon père était pakistanais, et c'est vrai. Je suis musulman, Dieu merci, et nous formons tous une seule communauté, que je sois du Pakistan, d'Irak ou de n'importe où, il n'y a aucun problème, car nous suivons tous l'islam. »

Il a ajouté : « Si vous voulez qualifier mon père de Pakistanais et dire des choses extrêmement grossières sur ma mère, assurez-vous d'abord de gagner, car si je gagne, je célébrerai. Et si je leur réponds sur le terrain, ils diront que Zidane cherche les problèmes, mais lors de la Coupe du monde je n'ai créé aucun problème, et lorsque nous jouons contre d'autres équipes je ne cherche pas les problèmes. »

Le joueur irakien a insisté sur le fait que la compétition sur le terrain doit rester dans le cadre du respect, déclarant : « Le football repose sur le respect, et je suis d'accord avec cela à cent pour cent, mais si vous voulez insulter ma famille et lui manquer de respect, il n'y a pas de problème, mais assurez-vous de gagner, car une fois le match terminé, tout est terminé. »

Iqbal a également évoqué sa célébration devant le public koweïtien, expliquant que les sifflets dont il avait fait l'objet avant le match étaient à l'origine de sa réaction, et il a déclaré : « J'entendais le public koweïtien siffler avant le match, pas de problème, je vais marquer et ensuite vous verrez. Et quand j'ai célébré en les regardant, ils n'ont rien dit, ils me regardaient simplement, alors je me suis dit : bien, parfait, maintenant ils se souviendront du garçon pakistanais qui a marqué contre le Koweït. »

Ayman Hussein, capitaine de la sélection irakienne, a contribué à apaiser la situation après le match, après avoir emmené Youssef Nasser dans le vestiaire de la sélection irakienne pour mettre fin au différend entre les deux parties.

Iqbal est apparu dans une vidéo lors de cette séance de réconciliation, avant que les deux joueurs n'échangent une accolade et que la tension entre eux ne prenne fin.

La célébration d'Iqbal et l'altercation qui a suivi ont suscité la controverse parmi les supporters sur les réseaux sociaux, certains internautes considérant la célébration comme une partie normale de la compétition, tandis que d'autres ont rejeté les célébrations qui provoquent les supporters adverses.

À l'inverse, d'autres avis se sont accordés à rejeter les insultes adressées aux joueurs et à leurs familles ou l'intrusion de leur vie privée dans le climat de la compétition.

La sélection irakienne, tenante du titre en 2025, se prépare à affronter l'Arabie saoudite mardi prochain lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes, après avoir fait match nul face à Oman 1-1 lors de la première journée et battu le Koweït 3-2.

De son côté, la sélection koweïtienne dispute son dernier match face au Sultanat d'Oman, après avoir subi deux défaites face à l'Arabie saoudite et à l'Irak.