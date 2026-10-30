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Harry Kane Ballon d'Or 2026getty
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Soutient-il le Real Madrid ? La surprise dans le vote d'un journaliste espagnol pour le Ballon d'Or

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José Félix Díaz, directeur éditorial du journal « As » et représentant de l'Espagne dans le vote du Ballon d'Or, a attiré l'attention avec ses choix pour les trois meilleurs joueurs du monde, après avoir placé le Français Kylian Mbappé en première position, devant son compatriote Lamine Yamal et l'Anglais Harry Kane, et ce malgré le sacre de ce dernier lors de la cérémonie qui s'est tenue dans la capitale britannique Londres lundi dernier.

Yamal a pris la deuxième place dans le classement de Díaz, tandis que Kane a occupé la troisième place, un ordre qui a soulevé des interrogations quant à la préférence accordée par le journaliste espagnol à la star du Real Madrid plutôt qu'au talent du Barça, d'autant que Mbappé n'a remporté aucun titre majeur lors de la saison dernière, que ce soit avec son club ou avec l'équipe de France.

De l'autre côté, Yamal a disputé une saison riche en titres, après avoir été sacré avec l'Espagne en Coupe du monde, et avoir également remporté le Championnat d'Espagne et la Supercoupe d'Espagne avec le Barça, mais il n'a pas obtenu la première place dans les choix du représentant de son pays, se contentant de la deuxième place.

José Félix Díaz a assumé la mission de représenter l'Espagne au sein du jury du Ballon d'Or en succédant à Alfredo Relaño, prenant ainsi la suite d'une série de noms du journalisme qui se sont chargés du vote pour l'Espagne au fil des années passées.

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