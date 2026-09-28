René van der Gijp regarde avec étonnement la manière dont Virgil van Dijk est parfois traité par les journalistes néerlandais. Selon l’analyste originaire de Dordrecht, c’est le jour et la nuit avec l’approche du capitaine des Pays-Bas à Liverpool.

La semaine dernière, Van Dijk s’est retrouvé dans un échange verbal avec Valentijn Driessen lors d’un point presse, ce dernier reprochant à l’international néerlandais d’être « grincheux ». Van Dijk a répondu en disant qu’il « ne peut pas écouter toutes ces conneries en permanence ».

« Il faut imaginer. Tu joues en Premier League et presque tout le monde qui a du statut, que ce soit Wayne Rooney ou Gary Lineker, te considère comme l’un des meilleurs défenseurs centraux de tous les temps. Et aux Pays-Bas, on te fait passer pour le stoppeur d’IJsselmeervogels. Ce n’est pas agréable », juge Van der Gijp lundi dans le podcast KieftJansenEgmondGijp.

L’animateur Michel van Egmond voit lui aussi une grande différence entre l’approche aux Pays-Bas et celle en Angleterre. « Là-bas, en Angleterre, il y a des hommes en costume et cravate, issus de très grands journaux réputés. Dans un anglais impeccable, ils peuvent aussi te démolir jusqu’aux chevilles si nécessaire, mais avec une certaine considération. »

« Et puis tu arrives aux Pays-Bas. Des gars en jean, avachis. Et ils te balancent toutes sortes de missiles dans un anglais de niveau collège », soupire Van Egmond en analysant les journalistes sportifs néerlandais.

Rob Jansen enchaîne ensuite avec un conseil sincère pour Van Dijk. « Tu sais ce que tu dois faire, Virgil ? Rire énormément. Traiter tout cela totalement avec humour. Mais encore faut-il en être capable. On voit sur son visage qu’il est très en colère. Il a tellement d’expérience et il a tout vécu. Attaque Valentijn (Driessen, ndlr), démonte-le, remets-le à sa place, attaque d’autres journalistes. Alors les Pays-Bas vont rire. »

Pour Van der Gijp, c’est plus facile à dire qu’à faire. « Attends un peu, Rob. Ce n’est pas seulement Valentijn, hein ? Il y a aussi Marco van Basten, il y a Ruud Gullit, qui écartent tout simplement Van Dijk comme “pas un leader”. Et cela dure depuis des années. En Angleterre, il est presque élevé au-dessus de tout le monde. »