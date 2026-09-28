Sous pression : Hossam Hassan justifie ses déclarations sur El-Shenawy

Hossam Hassan, le sélectionneur de l'équipe d'Égypte, a mis fin à la polémique suscitée ces dernières heures autour de ses propos concernant le gardien de but de l'Égypte, Mohamed El-Shenawy, affirmant que ses paroles avaient été mal interprétées et qu'il portait tout le respect et toute la considération à l'ensemble des joueurs.

Le sélectionneur avait critiqué Mohamed El-Shenawy, gardien de l'Égypte, lors de la conférence de presse précédant le match contre l'Angola, au cours duquel l'Égypte a concédé un nul vierge. Il avait alors déclaré : « Mohamed El-Shenawy, à une certaine période, était fini, il ne jouait pas avec son club, et pourtant il est revenu à son niveau grâce à l'équipe d'Égypte. Et il n'est pas le seul, d'autres joueurs aussi. »

Hossam Hassan a rectifié le tir lors de la conférence de presse consacrée à la rencontre entre l'équipe d'Égypte et celle du Soudan du Sud, répondant de manière catégorique à ce qui avait été dit sur un prétendu manque de considération envers le capitaine d'Al Ahly.

Hossam Hassan a déclaré dans ses propos : « Mes paroles sur les déclarations de Mohamed El-Shenawy ont été mal comprises, je respecte tout le monde. »

Le sélectionneur de l'Égypte a précisé ce qu'il voulait réellement dire : « J'ai dit qu'El-Shenawy était à l'époque blessé à l'épaule et je ne voulais rabaisser personne, ils sont tous mes frères et mes fils. »

Hossam Hassan a insisté sur la place d'El-Shenawy au sein de la sélection, ajoutant : « El-Shenawy fait partie des joueurs qui ont été dévoués à la sélection, nous avons confiance en lui et en tous les gardiens. »

Le sélectionneur a conclu son message en saluant tous les éléments de la sélection, déclarant : « Toute ma considération aux grands joueurs comme Mohamed Hany, à ceux qui sont présents et aux joueurs absents. »

Cette mise au point de Hossam Hassan vient clore la porte aux interprétations et redonner toute la concentration au sein du camp de la sélection avant la rencontre face au Soudan du Sud, alors que le staff technique tient à préserver la stabilité de l'ambiance et l'unité du groupe entre tous les joueurs.











