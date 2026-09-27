Le Portugal a signé sa deuxième victoire consécutive en Ligue des Nations, après s'être imposé sur la pelouse de la Norvège (2-1) lors d'un match que la star Cristiano Ronaldo s'est contentée de suivre depuis le banc de touche.

Le Portugal a abordé la rencontre avec une composition offensive emmenée par Gonçalo Ramos et João Félix, l'entraîneur Jorge Jesus ayant choisi de laisser Ronaldo hors du onze de départ, tandis que la Norvège s'est appuyée sur son buteur Erling Haaland, aux côtés de Sørloth et Nusa.

Malgré le départ en trombe des locaux, c'est le Portugal qui a pris l'initiative en ouvrant le score à la 17e minute, après que Neto a adressé un centre à João Félix, qui en a profité pour l'expédier avec précision au fond des filets, offrant l'avantage à sa sélection.

La Norvège a réussi à égaliser en début de seconde période, Haaland profitant d'une erreur du gardien Diogo Costa sur un coup franc tiré par Martin Ødegaard, pour loger le ballon dans les cages vides à la 51e minute.

Mais l'égalité n'a pas duré longtemps, puisque Gonçalo Ramos a redonné l'avantage au Portugal seulement 3 minutes plus tard, exploitant une grossière erreur du gardien Ørjan Nyland pour se retrouver seul face au but et lober ce dernier d'une superbe manière, inscrivant le deuxième but des visiteurs.

Jesus a ensuite lancé Rafael Leão et Vitinha, dans une tentative de préserver l'avantage et de corser l'addition, mais le Portugal s'est contenté de la victoire (2-1), décrochant son deuxième succès consécutif et poursuivant avec force son parcours dans le groupe.

Cette défaite est exceptionnelle, la dernière défaite de la Norvège à domicile avant d'affronter le Portugal remontant à celle concédée face à l'Espagne sur le score de 1-0, le 15 octobre 2023, dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024.

Depuis cette défaite, la Norvège avait préservé un bilan vierge de toute défaite lors de ses matches disputés sur sa pelouse de la capitale Oslo pendant 15 rencontres consécutives, au cours desquelles elle avait signé 11 victoires pour 4 nuls, avant que cette série ne s'interrompe avec la défaite face au Portugal.