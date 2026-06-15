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Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

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Sous les yeux de Paris, un duel passionné s’engage en Angleterre pour recruter Bouadi

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A. Bouaddi
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Ayub Bouadi, jeune pépite du Maroc, attire de plus en plus les regards des cadors européens.

Âgé de 18 ans, Bouadi est sous contrat avec le club français de Lille jusqu’en 2029.

Selon l’expert du mercato Nicolo Schira, Arsenal, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich suivent de près le jeune international marocain.

Selon le journaliste, le LOSC réclamerait entre 70 et 80 millions d’euros pour laisser partir son jeune talent.

Selon la chaîne talkSPORT, Arsenal a même déjà entamé des discussions pour recruter le jeune milieu de terrain, auteur d’une performance remarquée lors du match nul du Maroc face au Brésil en Coupe du monde.

Liverpool a également entamé des discussions directes avec le joueur, tandis que Chelsea suit de près l’international marocain.

Le club nordiste n’est toutefois pas pressé de le céder, et la récente prolongation de contrat visait à la fois à améliorer ses conditions salariales et à préserver la valeur du joueur avant la Coupe du monde.

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