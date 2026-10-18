Nico Paz a conduit son club de Côme à la victoire sur la pelouse de la Fiorentina, sur le score de 3-1, ce dimanche, lors de la septième journée du championnat d'Italie.

Nico Paz a inscrit le deuxième but de Côme et délivré la passe décisive sur le troisième, portant son total à deux buts et deux passes décisives en 7 matches joués en Serie A cette saison.

Côme grimpe ainsi à 14 points et à la quatrième place, tandis que la Fiorentina reste bloquée à 4 points, à l'avant-dernière position.

Le journal Marca est revenu sur les principaux temps forts de la rencontre : la première période a été menée sur un rythme élevé et a été marquée par un grand numéro de Nico Paz, comme à son habitude, lui qui s'est imposé par ses percées remarquables balle au pied, en plus d'un superbe but de la tête à la 36e minute, lorsqu'il s'est élevé au-dessus de tout le monde pour signer le deuxième but de son équipe et lui offrir un avantage de 2-0.

Auparavant, Liberali avait ouvert le score pour Côme d'une frappe splendide qui s'est logée tout près du poteau.

Dans le même temps, Nico Paz a pris le dessus sur son compatriote argentin et coéquipier en sélection Franco Mastantuono, et il est même allé jusqu'à commettre un tacle appuyé sur lui après son but, ce qui lui a valu un carton jaune.

Mais cette rencontre animée ne s'est pas arrêtée là, puisqu'elle a connu d'autres rebondissements avant la fin de la première période.

À la 43e minute, Pongracic a profité d'un ballon dans la surface de réparation pour réduire l'écart en inscrivant le premier but de la Fiorentina et ramener le score à 2-1.

Et sur la dernière action de la période, Mastantuono a adressé une superbe passe décisive à Pongracic lui-même, qui a logé le ballon au fond des filets, laissant penser que la Fiorentina avait égalisé à 2-2.

Mais le but a été refusé pour hors-jeu, après un examen de 5 minutes, laissant Côme en tête par deux buts à un.

La seconde période a débuté avec de nouveaux gestes techniques éblouissants de Nico Paz, qui s'est lancé balle au pied sur une attaque avant de délivrer une passe décisive à son coéquipier grec Douvikas, sans même le regarder, ce dernier inscrivant le troisième but de Côme et portant l'avantage de son équipe à 3-1.

Peu après, l'entraîneur Cesc Fabregas a décidé de remplacer Nico Paz, qui était averti d'un carton jaune, à une demi-heure de la fin de la rencontre, afin d'accorder du repos à ce talent exceptionnel.

Malgré le brio de Nico Paz, le gardien David de Gea a été l'un des meilleurs joueurs de la Fiorentina sur ce match, tandis que Mastantuono a livré une bonne prestation et montré des qualités offensives intéressantes.

L'Argentin a été remplacé à la 69e minute, avant d'écoper d'un carton jaune alors qu'il était assis sur le banc.







