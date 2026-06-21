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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Sous les yeux d’Al-Owais, Salem Al-Dosari se rapproche du record historique de Al-Da’ee

Espagne vs Arabie saoudite
Espagne
Arabie saoudite
Coupe du monde
Salem Mohammed Al-Dossari
M. Al Owais
Espagne
Arabie saoudite
É.-U.

Le Tornado continue d'écraser les records

Salem Al-Dossari, le capitaine de l’équipe d’Arabie saoudite, se rapproche du record de sélections en Coupe du monde détenu par le gardien légendaire Mohammed Al-Deayea, tandis que son coéquipier Mohammed Al-Owais le surveille de près.

Les coéquipiers du capitaine affronteront l’Espagne ce dimanche au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta (États-Unis), pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Le sélectionneur grec Georgios Donis a confirmé la présence de Salim Al-Dossari et de Mohammed Al-Owais dans le onze de départ pour la deuxième fois consécutive, après la rencontre face à l’Uruguay.

Selon le journaliste saoudien Nawaf Al-Aqil, Al-Dossari disputera ainsi son huitième match en Coupe du monde, après trois apparitions en 2018, autant en 2022, et la rencontre face à l’Uruguay.

Surnommé « El Tornado », il pointe actuellement au 5ᵉ rang des joueurs saoudiens les plus capés en Coupe du monde, à une seule rencontre de Sami Al-Jaber, Hussein Abdul Ghani et Abdullah Suleiman.

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KSA

Deux rencontres supplémentaires suffiraient à Al-Dosari pour rejoindre en tête du classement le gardien Mohammed Al-Da’ei, auteur de 10 matchs, à condition que les « Verts » se qualifient pour les seizièmes de finale.

Quant à Al-Owais, il pointe à la sixième place du classement avec, à son actif, six rencontres mondiales : quatre disputées en 2018 et 2022, plus la rencontre face à l’Uruguay.

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