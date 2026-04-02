Sous le regard de trois géants… Barcelone attend une offre mirobolante pour la vente d'Olmo

Le marché des transferts européen connaît une intense activité autour de Dani Olmo, la star du FC Barcelone, qui suscite l'intérêt de nombreux clubs européens.

Selon le site Fichajes, Manchester City, le Paris Saint-Germain et Arsenal sont en tête de liste des clubs intéressés par le recrutement du meneur de jeu espagnol.

Pep Guardiola voit en Olmo le remplaçant idéal pour compenser le départ de Bernardo Silva, et les Sky Blues ont présenté une offre initiale de 100 millions d'euros pour convaincre Barcelone de le laisser partir.

Quant au Paris Saint-Germain, sous la houlette de Luis Enrique, il cherche à retrouver son ancien coéquipier en sélection espagnole dans le cadre d’un nouveau projet au Parc des Princes, axé sur la discipline tactique.

De son côté, Arsenal suit de près la situation d’Olmo, estimant qu’il correspond parfaitement au style de jeu du club londonien.

Malgré tout cet intérêt, Barcelone tient à garder son joueur, dont le contrat court jusqu'en 2030, avec une clause libératoire de 580 millions d'euros, à moins qu'une « offre mirobolante » ne se présente.

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